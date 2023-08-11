Harry Styles regresa a la música. Anunció la fecha de su retorno y lanzamiento

Durante este tiempo, el cantante británico de 31 años se mantuvo alejado de los escenarios y de los estudios de grabación, apareciendo esporádicamente en fotografías captadas por reporteros que lo mostraban corriendo maratones o compartiendo momentos con su actual pareja, la actriz Zoë Kravitz.

El último gran momento musical de Styles ocurrió en 2023, cuando cerró su gira Love On Tour, con la que promocionó Harry’s House a lo largo de 170 conciertos en dos años. Su despedida tuvo lugar el 22 de julio en el RCF Arena de Reggio Emilia, Italia.

En su último show para finalizar el recital, el artista se sentó en el piano para darle cierre a su exitoso tour. Con una balada de ocho minutos dedicada a sus fans, el británico se despidió.

Tras ese gesto, no anunció planes inmediatos de regreso y dio paso a una etapa marcada por el descanso y proyectos personales. A lo largo de 2023 circularon rumores sobre sesiones de grabación en estudios de Los Ángeles y Londres, aunque durante dos años no hubo confirmación oficial. Mientras tanto, Styles mantuvo una presencia discreta en el ámbito público, con apariciones puntuales en el cine y en eventos de moda.

Harry Styles comenzó su regreso en el 2025

La expectativa sobre su regreso a la industria, comenzó a reactivarse el 27 de diciembre de 2025, cuando el artista publicó en su canal de YouTube el video completo de Forever, Forever, acompañado de imágenes de fans preparándose para el concierto final en Italia. El clip cerraba con la frase “We Belong Together”, lo que desató especulaciones inmediatas sobre una nueva etapa musical.

Poco después, carteles con esa misma imagen y el mensaje aparecieron en ciudades como Londres, Madrid, Nueva York y Ciudad de México. A esto se sumó la creación de una cuenta de Instagram bajo el nombre @webelongtogether, que publicó una imagen enigmática con el mensaje “See you there” y la fecha del 15 de enero de 2026, alimentando aún más las teorías en redes sociales.

La especulación se confirmó hoy con el anuncio oficial de su nuevo álbum, titulado Kiss All The Time. Disco, Occasionally., que será lanzado el 6 de marzo de 2026. El disco ya tiene abierta su preventa en formatos físicos como CD, vinilo y cassette, además de mercancía exclusiva.

Fuentes cercanas al proyecto señalan colaboraciones con productores habituales como Tyler Johnson y sesiones de grabación realizadas en distintas ciudades.

Se espera que este nuevo álbum de Styles contenga influencias disco-pop, continuando la evolución artística de Styles desde el rock psicodélico hacia un pop de alcance global.

Aunque aún no se han confirmado fechas, los rumores apuntan a una posible gira entre 2026 y 2027 en grandes recintos como el Madison Square Garden o el Co-op Live. Con este regreso, cuatro años después de Harry’s House, Harry Styles vuelve a sorprender a sus fans con un inesperado regreso.

