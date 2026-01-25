¿Jhonny Rivera no irá al concierto en homenaje a Yeison Jiménez en El Campín? Así respondió

Tal como lo confirmó hace varios días el equipo de Yeison Jiménez, el concierto que el cantante tenía programado en el estadio El Campín sí se realizará, aunque no en los términos inicialmente previstos. Tras su fallecimiento, el evento fue reprogramado y replanteado como un homenaje póstumo en el que participarán distintos colegas y amigos del artista, todos vinculados a la música popular, con el objetivo de honrar su legado y trayectoria.

Aunque hasta el momento no se ha revelado de manera oficial el cartel de invitados, uno de los nombres que muchos daban por sentado comenzó a generar dudas entre los seguidores del género. Se trata de Jhonny Rivera, quien, pese a su cercanía con Yeison y a las expectativas del público, dejó en entredicho su participación en el concierto con un reciente pronunciamiento.

¿Por qué Jhonny Rivera se perdería el concierto en homenaje a Yeison Jiménez?

El intérprete de 51 años habló sobre la posibilidad de presentarse en el concierto homenaje a Yeison Jiménez y fue claro en que, aunque le gustaría hacer parte del evento, su participación no está asegurada.

De acuerdo con lo que explicó Jhonny Rivera, la incertidumbre no pasa por falta de voluntad, sino por compromisos adquiridos con anterioridad que hoy coinciden con la fecha del espectáculo en El Campín.

Según contó el risaraldense, ese mismo día tiene programada una presentación fuera del país, lo que complica cualquier confirmación inmediata.

“A mí me encantaría, pero tengo un compromiso adquirido. Ese día estoy en San Cristóbal, Venezuela”, señaló, dejando en evidencia que su agenda ya estaba definida antes de que se anunciara el homenaje.

Pese a ese escenario, Jhonny Rivera no descartó del todo la posibilidad de ajustar su itinerario y aseguró que se han planteado alternativas para intentar cumplir con ambos compromisos. Según dijo, la intención es encontrar una solución que le permita no fallarle ni al público que ya lo espera en Venezuela ni a los seguidores de Yeison Jiménez en Colombia.

Sin embargo, el cantante también advirtió que el desplazamiento entre ambos puntos implica dificultades logísticas y riesgos que deben evaluarse con cuidado.

“El aeropuerto de Cúcuta no está tan cerca de San Cristóbal, y porque es un riesgo. Sin embargo, ahí se está contemplando alguna posibilidad”, concluyó Jhonny Rivera. Mientras tanto, en redes sociales, varios fanáticos han expresado su deseo de que el intérprete finalmente logre sumarse al homenaje.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí