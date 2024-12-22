Jowell y Randy hicieron una noche de perreo 3D en Bogotá: así fue su show en otra dimensión

Febrero cerró con perreo en Bogotá. La capital vibró este fin de semana con Jowell y Randy, uno de los dúos del reguetón más emblemáticos de la historia que trajo su inédito show al Movistar Arena este sábado 28 de febrero.

Durante tres horas, los fanáticos al dúo puertorriqueño vivieron una experiencia que logró ser algo más allá que un concierto. Los visuales en 3D proyectados en pantallas gigantes dieron una sensación de inmersión total, haciendo que el público no solo fuera espectador sino parte activa del espectáculo.

El show contó con escenarios diferentes, cambios de vestuario, decenas de bailarines en tarima, producción y efectos visuales de talla internacional, y una setlist con más de 40 canciones en la que el dúo repasó desde los clásicos que marcaron varias generaciones como “No Te Veo” y “Gárgola”, hasta temas que se han convertido en éxitos recientes como “Safaera”, “Se acabó la cuarentena” y “Anaranjado”.

Todo lo anterior en medio de una narrativa divertida en la que los cantantes se encontraban atrapados en un televisor, navegando por canales a través de su música. Dividiendo así su presentación en cuatro momentos: el canal de superhéroes, el canal del horror, el canal de muñequitos y el canal del viejo oeste.

El concierto también contó con invitados especiales de Colombia y Puerto Rico. El primero fue el antioqueño Ronald El Killa, quien cantó “Tu cuerpo me llama” y “Sensual inspiration”. La segunda sorpresa de la noche fue el samario Lalo Ebratt, intérprete del éxito musical “Mocca”. Por el lado de la isla estuvieron como invitados La Exce y Rafa Pabón.

Dentro del espectáculo y el baile, también hubo espacio para la nostalgia. Durante los primeros momentos del concierto, Jowell y Randy rindieron homenaje a Yeison Jiménez con su canción “Aventurero”, así, miles de voces se unieron en coro para recordar al cantante fallecido, marcando uno de los momentos más especiales y emotivos de la noche.

Los puertorriqueños aprovecharon toda oportunidad para agradecer a Colombia y a los artistas que han sido parte de su carrera musical como J Balvin, expresando la importancia de ambos países en el crecimiento y consolidación del género urbano.

Setlist completa de Jowell y Randy en Bogotá

Héroes

“Quién te dijo que yo estoy quitao”

“Eh oh eh oh”

“Cuarto nivel”

“Loco”

“Guayeteo”

“Fuera del planeta”

Horror

“Chulo sin h”

“Gárgola”

“Agresivo”

“Welcome to my crib”

“Shorty”

“Hola bebé”

“Perreando”

“Sensual Inspiration” - Ronald El Killa

“Tu cuerpo me llama”

“Látigo”

Anaranjado

Muñequitos

“Hey Mister”

“Dale pal piso”

“La gorda”

“Sin compromiso”

“Mocca” - Lalo Ebratt

“Indeciso” - Lalo Ebratt

“Báilalo a lo loco”

“Reguetón HP”

La Exce

“Que tengo que hacer”

Viejo oeste