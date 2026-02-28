Christian Chávez tuvo recaída en las drogas tras gira de RBD: “Supe que algo estaba mal”

El cantante mexicano y exintegrante de la agrupación RBD, Christian Chávez fue parte de la última gira del grupo derivado de la serie Rebelde. Dicha gira derivó del reencuentro de los cantantes que alcanzaron la popularidad cuando trabajaron en la mencionada serie.

EL tour que se convirtió en todo un fenómeno, ya que era uno de los regresos más esperados a escena, ya que RBD marcó la generación de los 90 con sus canciones dejó una huella profunda en Chávez, según detalló al programa ‘Ventaneando’, de Tvazteca.

El cantante contó que, al culminar este periodo que fue bastante exigente y arduo, recayó en la adicción y siendo consiente de la gravedad de la situación decidió internarse voluntariamente en una clínica de rehabilitación en Malibú, California.

Christian Chávez recordó el conflicto interior que vivió

El artista aprovechó para referirse a la salud emocional y al dolor interno que puede aparecer en medio de esta industria.

Chávez ha logrado mantenerse sano y suma un año y once meses en sobriedad absoluta. Admitió que llegar a este punto no ha sido sencillo, ya que implica un trabajo fuerte en él mismo para lograrlo.

El primer paso para ello es reconocer que se tiene un problema y luego, si es necesario pedir ayuda, antes de que la situación se vuelva más difícil. “Supe que algo estaba mal... Crecer como una persona gay en un entorno católico en la cual siempre me decían lo que tú eres no te van a amar y luego estar en una carrera como esta en donde estas expuesto”.

También reconoció que a su pesar el hecho de haber hablado abiertamente de su preferencia sexual luego de pertenecer a un entorno tan conservador también contribuyó de alguna manera en sus adicciones y algunos conflictos de corte emocional. “Encontré un poco en las drogas esa forma de no estar”, mencionó sobre la época en que estuvo conflictuado consigo mismo. Recordemos que han pasado 18 años desde que él habló de su preferencia.

Christian, quien está restablecido, además de ser conocido por interpretar a Giovanni Méndez en ‘Rebelde’, también logró trascendencia como Patricio “Pato” Lascuráin Villegas, en la serie mexicana ‘La casa de las flores’. Tiene 42 años.

