Joy rompe en llanto al hablar de la separación de Jesse y Joy: “Me muero de miedo”

Joy Huerta habló por primera vez sobre la decisión de su hermano Jesse de apartarse de la dinámica musical de Jesse y Joy, el dúo que ambos construyeron durante más de dos décadas. En un encuentro con medios de comunicación en Ciudad de México, la cantante no pudo contener las lágrimas al referirse al futuro del proyecto, la incertidumbre que enfrenta y el vínculo que mantiene con su hermano.

La artista se pronunció el martes 22 de septiembre, una semana después de que Jesse comunicara su decisión de tomarse un tiempo para estar con su familia y cuidar de sí mismo. La conversación se produjo durante una conferencia de prensa relacionada con el concierto navideño ‘¿Con Quién Se Queda el Reno?’, previsto para el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional.

Jesse y Joy se separa de forma sorpresiva, confirmó Joy

Uno de los momentos más significativos del encuentro ocurrió cuando Joy Huerta explicó que no tuvo conocimiento de la decisión de su hermano con la anticipación que podrían suponer los seguidores del dúo. “Yo me enteré 20 minutos antes de que lo hicieran ustedes”, aseguró.

Con la voz entrecortada, la cantante agregó: “Sigo procesando, es demasiada información. Él tiene sus motivos, sus razones, no me queda más que respetarlo. Yo no puedo hablar por él”. Aunque sus declaraciones evidenciaron la sorpresa que le produjo el anuncio, la intérprete de 40 años aseguró que respeta los motivos por los que su hermano tomó aquella decisión y prefirió no hablar en su nombre.

Cabe recordar que Jesse comunicó el pasado 15 de septiembre que quería hacer una pausa en su dinámica habitual con el proyecto musical. En su mensaje explicó que necesitaba dedicar tiempo a su familia y a sí mismo. La decisión generó reacciones entre sus seguidores, quienes durante años han asociado la carrera de ambos hermanos con canciones como ‘¡Corre!’, ‘Espacio Sideral’ y ‘Dueles’.

"Esta decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional. Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos. Jesse y Joy es una parte fundamental de mi vida", comentó el músico en aquella ocasión.

JOY DA LA CARA DESPUÉS DE LA SEPARACIÓN DEL DÚO JESSE & JOY



La cantante Joy Huerta rompió en llanto al enfrentar sola a los medios de comunicación tras la sorpresiva ausencia de su hermano Jesse, quien la dejó plantada en una rueda de prensa en la Ciudad de México tras anunciar… pic.twitter.com/88xRsvlhf3 — México Ahora (@AhoraMex) September 22, 2026

“Jesse es irremplazable”

Más allá de la sorpresa por el anuncio, Joy Huerta también habló sobre la posibilidad de continuar con la música. La mexicana manifestó que tiene miedo de afrontar esta nueva etapa, pero desea seguir cantando para su público y cumplir los compromisos que ya estaban programados.

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En otro momento de la conferencia, la artista explicó que la continuidad del proyecto no implica sustituir a Jesse ni borrar la historia que ambos han construido. A continuación, precisó que seguir adelante significa honrar a su público, al equipo de trabajo y a las personas que han formado parte de su carrera durante las últimas dos décadas.

“Me muero de miedo, pero si el público quiere seguir cantando conmigo yo quiero seguir cantando con ustedes. Eso sí, Jesse es irremplazable”, agregó la integrante de Jesse y Joy.

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Por último, la cantante recordó que ella también ha atravesado momentos difíciles. Fue entonces cuando mencionó un periodo de su vida en el que le costó encontrar su voz y levantar la mirada. Según sus declaraciones, el cariño de sus seguidores le permitió recuperar la confianza para cantar con más fuerza y por eso guarda la esperanza de que el dúo musical pueda retomar pronto su actividad.

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