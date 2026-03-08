Kapo hizo historia en el Movistar Arena con Ryan Castro, Luis Alfonso y Nanpa Básico

Hace algunos años, cuando Juan David Loaiza Sepúlveda trabajaba en una gasolinera y cantaba música popular en las cabinas de los camiones de los conductores, presentarse en el Movistar Arena era apenas un sueño. Anoche, ese sueño se convirtió en realidad: con un sold out de 14.000 personas, Kapo debutó en este escenario con el show de su gira “Por si Alguien Nos Escucha Tour”.

La noche comenzó hacia las 8:00 p.m., cuando el cantante caleño Junior Zamora abrió el concierto como telonero. Luego, el DJ Tornall calentó el ambiente con una selección de clásicos del reguetón que dejaron al público listo para recibir al artista originario de Zaragoza (Medellín) y criado en Cabuyal, Cali.

Alrededor de las 10:00 p.m., el telón rosa se abrió y el escenario se iluminó con la aparición de Kapo interpretando “Jelou”, iniciando un espectáculo de casi tres horas en el que combinó afrobeat y sonidos urbanos.

Visiblemente emocionado, el artista se echó la bendición y señaló al cielo antes de dirigirse a su público. Con la voz entrecortada y al borde de las lágrimas, agradeció a los asistentes por acompañarlo en una noche tan importante.

“Gracias de corazón por estar aquí. Es la primera vez que me monto en una tarima con tanta nostalgia. Yo no voy a aguantar y voy a llorar con ustedes…”, dijo, mientras el público coreaba su nombre y lo ovacionaba.

Invitados al concierto de Kapo

El show estuvo dividido en cinco bloques musicales. En el primero interpretó temas como “Imagínate”, “Ruff” y “Aloh Aloh”, antes de recibir a sus primeros invitados: Esteban Rojas y Pirlo, con quienes cantó “Bulevar”, canción lanzada en 2023 que ya supera los 30 millones de reproducciones en YouTube.

Durante su participación, Pirlo dedicó unas palabras al artista: “Yo sé por todo lo que usted ha pasado para estar aquí. El día que grabé este tema con Esteban no lo conocía, pero sabía que iba a ser grande. Lo respeto y lo admiro porque, aunque tenemos estilos distintos, siempre ha mantenido su amistad firme conmigo”.

Ryan Castro fue la gran sorpresa de la noche en el concierto de Kapo en Bogotá. Fotografía por: Paramo Presenta

Más adelante, Kapo recordó su etapa cantando música popular, un género que lo acompañó desde joven. En ese momento presentó a un invitado inesperado: Luis Alfonso, quien, aunque apareció brevemente, encendió al público interpretando “Chismofilia”.

La lista de invitados continuó con Nanpa Básico, con quien interpretó “Ánima”, canción lanzada el año pasado que mezcla rap y afrobeat, además de “Pelinegra”, lanzada en 2022.

Sin embargo, uno de los momentos más emocionantes de la noche llegó con la aparición de Ryan Castro. En ese instante, el Movistar Arena vibró con colaboraciones como “La Villa”, con influencias de afrobeat, y “Dónde”, un tema urbano que ha tenido gran impacto en TikTok. Durante su intervención, Castro felicitó a Kapo por el concierto y agradeció por hacerlo parte de una noche tan especial. Después apareció Zaider, con quien interpretó el tema “Alma”.

Un momento íntimo y un cierre lleno de energía

En la parte final del show, el artista cambió de escenario y ofreció un momento más íntimo junto a sus fans. Con luces blancas y acompañado únicamente por una guitarra, interpretó “Cuál de nosotros” y “Esta es tu casa, nena”, generando uno de los momentos más emotivos del concierto.

Para el cierre, Kapo volvió a subir la energía con “Ohnana”, “Uwaie” y “Flaca”, tres de sus canciones más exitosas que pusieron a bailar y cantar a los asistentes en un final épico.

Tras una noche inolvidable para sus seguidores, el artista anunció que volverá a presentarse el próximo 10 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá. La boletería para esta segunda fecha ya está disponible.

