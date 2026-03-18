‘La reina del flow’ anuncia gira de conciertos en Colombia y Latinoamérica para 2026

La expansión de 'La reina del flow‘ da un nuevo paso fuera de la pantalla. La producción de Caracol Televisión anunció su llegada a los escenarios con una gira de conciertos en Latinoamérica, un formato en vivo que busca capitalizar el impacto musical y narrativo que la ha convertido en uno de los fenómenos más consistentes de la televisión colombiana reciente.

El anuncio llega en un momento clave para la serie, que mantiene vigente el fenómeno de Yeimy Montoya y Charly Flow con la emisión de su tercera temporada. Desde su estreno en 2018, la historia protagonizada por Carolina Ramírez y Carlos Torres se ha consolidado como uno de los mayores éxitos de la televisión colombiana reciente, con alcance internacional y presencia constante en plataformas como Netflix.

¿Dónde y cuándo son los conciertos de ‘La reina del flow’?

La gira, titulada ‘La Reina del Flow en Concierto’, está prevista para el segundo semestre de 2026 y recorrerá varios países de Latinoamérica, aunque por ahora no se han confirmado fechas ni ciudades específicas. La organización indicó que estos detalles se darán a conocer en los próximos meses, como parte de la estrategia de lanzamiento del tour.

El espectáculo no parte de cero. Antes de su llegada a la región, el formato ya tuvo un recorrido exitoso en Europa, particularmente en España, donde logró agotar entradas en recintos como el Movistar Arena de Madrid durante septiembre de 2025. Además, para 2026 se proyecta una nueva serie de presentaciones en más de diez ciudades españolas con alta demanda anticipada.

En cuanto a su propuesta, el show en vivo de ‘La reina del flow’ plantea una experiencia que combina música, actuación y puesta en escena, retomando los elementos que hicieron popular a la serie. Canciones interpretadas por personajes como Yeimy Montoya y Charly Flow harían parte del repertorio, junto con coreografías y momentos que recrean la narrativa de la serie.

Aunque el elenco confirmado no ha sido revelado en su totalidad, la imagen del anuncio confirma que, además de Carlos Torres, estarán otros importantes integrantes del elenco, como María José Vargas, Juan Manuel Restrepo, Kevin Bury, Juan Palau y Jay Torres.

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