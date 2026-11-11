Latin Grammy 2026: cómo y cuándo ver la ceremonia desde Colombia

La música latina tendrá una nueva noche de celebración con la entrega de los Latin Grammy 2026. Este 12 de noviembre se realizará la edición número 27 de estos reconocimientos, que reúnen a algunos de los artistas, compositores, productores y profesionales más destacados de la industria musical en español y portugués.

La ceremonia tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, escenario que recibirá a los nominados y a diferentes figuras de la música internacional. Los premios son organizados por la Academia Latina de la Grabación, una organización integrada por profesionales de la industria que busca reconocer la excelencia en las artes y ciencias de la grabación y destacar la diversidad y el aporte de la música latina. Los ganadores son elegidos mediante la votación de sus miembros.

¿Cómo ver la gala de los Latin Grammy 2026 desde Colombia?

Los espectadores en Colombia tendrán diferentes alternativas para seguir la ceremonia en directo. Una de ellas será Ditu, la plataforma de streaming de Caracol Televisión, que anunció la transmisión gratuita de los premios. Para acceder a la señal, los usuarios deben ingresar al portal web o a la aplicación de Ditu, disponible para dispositivos móviles y televisores inteligentes, y registrarse previamente. No es necesario pagar una suscripción ni ingresar los datos de una tarjeta bancaria.

La cobertura de Ditu comenzará desde las 3:00 de la tarde (hora colombiana) con una programación especial que tendrá a Carolina Cruz como presentadora. La acompañarán Eleonora Morales, experta en moda; Alejandro Marín, analista musical, y Paola Ovalle. El espacio incluirá entrevistas, comentarios sobre los nominados y detalles de lo que ocurra durante la jornada.

Quienes quieran seguir la entrega de los Latin Grammy 2026 por televisión también podrán hacerlo a través de TNT, mientras que la alternativa de streaming por suscripción será HBO Max. Estas señales transmitirán la ceremonia principal para Latinoamérica.

En cuanto a los horarios, la jornada tendrá varios momentos. A las 3:00 p. m. se realizará la Premiere, ceremonia en la que se entregará la mayoría de los reconocimientos y cuya transmisión estará disponible en los canales oficiales de la Academia Latina de la Grabación en YouTube, Facebook y X. Posteriormente, a las 7:00 p. m., comenzará la alfombra roja, mientras que la gala principal está programada para las 8:00 p. m., hora de Colombia.

La ceremonia televisada tendrá una duración aproximada de tres horas y contará con la conducción de la actriz y cantante puertorriqueña Roselyn Sánchez, quien asumirá esta responsabilidad por décima ocasión.

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Otros detalles de los Latin Grammy 2026

La edición 27 de los premios cuenta con nominaciones en 60 categorías, que abarcan diferentes géneros y expresiones de la música latina. Entre ellas se encuentran Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Nuevo Artista, además de reconocimientos dedicados a géneros como el urbano, el tropical, el vallenato, el pop, el rock y la música regional mexicana.

En cuanto a los artistas con más nominaciones, el productor y compositor colombiano Edgar Barrera encabeza el listado con diez candidaturas. Le siguen Karol G, Rosalía, Jorge Drexler y el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso, cada uno con siete nominaciones. Mon Laferte y Silvana Estrada también figuran entre los nombres destacados, con seis candidaturas cada una.

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La representación colombiana tendrá especial protagonismo durante la jornada. Karol G competirá en siete categorías, mientras que otros nombres nacionales como Juanes, Feid y Fonseca también buscarán llevarse el gramófono dorado.

La programación musical incluirá presentaciones de artistas como Rosalía, Anitta, Karol G, Juanes, Bizarrap, Carín León, Mon Laferte, Grupo Frontera y Bad Gyal, entre otros. Además, Daddy Yankee recibirá el reconocimiento Persona del Año 2026 por su trayectoria y contribución a la expansión internacional de la música latina.

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