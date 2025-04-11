Lo que no se ve del Festival Estéreo Picnic: decisiones, retos y apuestas detrás del evento

Cada año, miles de personas llegan al Parque Simón Bolívar para vivir tres días de música en el Festival Estéreo Picnic. Ven escenarios, luces, artistas internacionales y una experiencia que parece fluir sin tropiezos. Pero detrás de ese resultado hay una estructura compleja, decisiones tomadas durante años y equipos que trabajan en aspectos que el público muchas veces no percibe.

La edición de 2026, que coincide con los 15 años del festival (sin contar el año de la pandemia), no es solo una celebración. También refleja la evolución de un evento que pasó de ser una apuesta a consolidarse como uno de los principales referentes de la industria musical en Colombia.

FEP, un festival que se construyó con decisiones clave

Antes de convertirse en una cita obligada del calendario cultural, el Festival Estéreo Picnic tuvo que tomar decisiones que definieron su rumbo. Una de las más importantes fue entender qué tipo de evento quería ser.

“La primera fue apostar por los grandes artistas. En 2013 y 2014 el festival tomó conciencia de que, para crecer y consolidarse, debía traer nombres de talla internacional”, explicó Miguel Santacoloma, director de comunicaciones del festival.

Ese giro marcó un punto de quiebre. Desde entonces, el cartel dejó de ser una mezcla incipiente para convertirse en una vitrina de grandes nombres. Bandas como Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails o The Killers ayudaron a posicionar el evento en el mapa internacional.

Hoy, ese criterio se mantiene, pero con una lectura más amplia de la industria. “Este año vuelve The Killers y llegan artistas muy fuertes de la escena actual como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Lorde”, agregó Santacoloma.

Cartel del Festival Estéreo Picnic 2026 Fotografía por: Páramo Presenta

Sin embargo, el cartel no responde únicamente a la popularidad. La curaduría combina tres elementos: artistas globales, propuestas que conecten con el espíritu festivo del público y apuestas exclusivas.

“El segundo tiene que ver con la vena fiestera de los colombianos: incluir artistas que inviten a bailar (…) y el tercero es traer actos únicos y exclusivos para el festival”, aseguró.

Esto último se vuelve clave en un circuito en el que el Estéreo Picnic comparte calendario con otros festivales de la región. Diferenciarse no es opcional, es parte de su sostenibilidad.

De un evento a una industria en crecimiento

El impacto del festival no se limita a sus tres días de programación. En estos 15 años, su crecimiento ha ido de la mano con el fortalecimiento de la industria del entretenimiento en vivo en Colombia.

“El mayor impacto cultural ha sido consolidar una marca que trasciende ediciones y se convierte casi en una institución musical”, afirmó Miguel Santacoloma.

Ese proceso coincide con un fenómeno más amplio: el aumento de conciertos, giras internacionales y nuevas infraestructuras en el país. Lo que antes era ocasional ahora es frecuente.

“Colombia hoy en día es el cuarto y, a veces, hasta el tercer mercado en Sudamérica o en América Latina”, añadió.

Ese cambio no ocurrió de un día para otro. Requirió, entre otras cosas, de escenarios adecuados, mejores condiciones logísticas y un público dispuesto a responder. En ese camino, el festival también se movió: pasó por diferentes locaciones hasta establecerse en el Parque Simón Bolívar, un espacio que hoy funciona como su sede natural.

Sostenibilidad en el Festival Estéreo Picnic: lo que pasa antes, durante y después

Si hay un aspecto que ha ganado protagonismo en los últimos años: el de la sostenibilidad. Y no se trata solo de mensajes o campañas visibles, sino de decisiones operativas que modifican la forma en que se monta el festival.

Uno de los focos principales en 2026 es el agua. “El festival llega con una serie de estrategias enfocadas principalmente en el cuidado de este recurso”, explicó María Catalina Orjuela, directora de sostenibilidad de Páramo Presenta.

Entre las medidas implementadas están el aumento de baños secos, la instalación de ecomuros y el uso de mallas atrapanieblas. Pero también existen cambios menos evidentes.

“Se logró reemplazar 140.000 litros de agua por 140 toneladas de cemento. Esto permitió que los contrapesos de los escenarios fueran elaborados con cemento y arena, materiales que posteriormente serán donados”, detalla.

El objetivo, según dijo a El Espectador, es medir la huella hídrica y reducirla con acciones concretas. Es decir, no solo compensar, sino transformar procesos.

Residuos y energía: el reto de reducir el impacto

Otro de los frentes clave es la gestión de residuos. En un evento de esta magnitud, la cantidad de desechos puede ser considerable, por lo que la estrategia apunta a reducir al máximo lo que termina en rellenos sanitarios.

“Desde hace tres años, el festival trabaja con la meta de avanzar hacia un modelo de ‘cero residuos al relleno sanitario’”, mencionó Orjuela.

Esto implica separar, reutilizar y transformar. Los materiales reciclables son aprovechados por recicladores, los residuos orgánicos se destinan a compostaje y lo que no puede ser reutilizado se convierte en combustible derivado de residuos (CDR).

Para lograrlo, el festival contará con más de 150 puntos ecológicos y un equipo de ecoguardianes que orienta a los asistentes. Es una estrategia que depende tanto de la infraestructura como del comportamiento del público.

A esto se suma el componente energético. En 2026, uno de los escenarios funcionará con un sistema híbrido que combina paneles solares, almacenamiento de energía y respaldo convencional.

“Es el primer escenario del festival impulsado con energías renovables”, agregó María Catalina Orjuela.

La apuesta no se queda ahí. Espacios como la aldea de producción, los camerinos y la zona de acopio también incorporan soluciones similares. El objetivo es avanzar progresivamente hacia un uso mayor de energías limpias.

¿Y qué hay del cuidado del parque Simón Bolívar?

El uso del Parque Simón Bolívar ha generado preguntas sobre el impacto del festival en el entorno. Desde la organización, la respuesta apunta a procesos que empiezan antes de la llegada del público.

“El cuidado del parque comienza desde antes del montaje (…) ya se están realizando veedurías junto a entidades y también con participación ciudadana”, comentó Orjuela.

Esto incluye monitoreo ambiental, seguimiento a las condiciones del espacio y medidas específicas para proteger la fauna, especialmente las aves.

Pero también implica un componente pedagógico. Parte del reto es que los asistentes entiendan su rol dentro del Festival Estéreo Picnic y adopten prácticas responsables durante su permanencia en el lugar del evento.

Accesibilidad en el FEP 2026: un evento pensado para más personas

Otro de los aspectos que ha cobrado mayor relevancia es la accesibilidad. No solo en términos de infraestructura, sino de experiencia.

“El festival está pensado para todos y la apuesta es ser cada vez más incluyentes”, explica Ana Gutiérrez, líder de la iniciativa ‘Páramo para todos’.

En la práctica, esto se traduce en más personal de apoyo, plataformas en los escenarios y recorridos señalizados que facilitan la movilidad dentro del parque. Además, hay un equipo identificado con chalecos blancos, capacitado para acompañar a personas con movilidad reducida, discapacidades no visibles o condiciones de neurodivergencia.

“No solo en temas de movilidad física, sino también en acompañamiento y orientación”, aseveró.

Espacios para pausar en medio del Festival Estéreo Picnic

Dentro de esa lógica de inclusión, el festival también incorpora zonas de descanso. Son espacios pensados principalmente para personas con neurodivergencia, donde pueden regularse en caso de sobreestimulación.

“Permiten que los asistentes puedan tomar una pausa y luego reincorporarse a la experiencia”, dijo Ana Gutiérrez.

Aunque están diseñados con ese propósito, también pueden ser utilizados por cualquier persona que necesite un momento de descanso físico. Es una medida que reconoce que la experiencia del festival no es igual para todos.

A pesar de los avances, la accesibilidad sigue siendo un proceso en desarrollo. El principal desafío, según Gutiérrez, es entender la diversidad de necesidades: “El mayor reto es que cada discapacidad requiere un ajuste distinto”.

Por eso, la organización ha insistido en la importancia del registro previo, como una herramienta para anticipar barreras y adaptar la experiencia.

“La invitación es que la gente nos cuente antes de llegar al festival qué necesita, para poder hacer los ajustes razonables”, añadió.

Detrás de los escenarios, las luces y los artistas, el Festival Estéreo Picnic funciona como una maquinaria que articula decisiones logísticas, ambientales y sociales. Muchas de esas acciones pasan desapercibidas para el público, pero son las que permiten que la experiencia ocurra.

En su edición número 15, el festival no solo celebra su historia. También expone cómo se ha transformado para responder a nuevas exigencias: desde el impacto ambiental hasta la inclusión, pasando por la consolidación de una industria que hoy mira a Colombia como una parada clave.

Y aunque el resultado final se vea durante tres días, lo cierto es que ese “mundo distinto” del Festival Estéreo Picnic empieza a construirse mucho antes de que suene la primera canción.

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