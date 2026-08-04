¿Quién era El Óscar del vallenato, el cantautor que murió tras riña? “Era feliz cantando”

La comunidad del folclor vallenata está conmovida por la inesperada muerte del cantautor Óscar Silva Melo, quien falleció en Valledupar.

El festival Calixto Ochoa dedicó unas sentidas palabras al artista que ganó una de sus ediciones.

“La Fundación Festival Calixto Ochoa lamenta profundamente el sensible fallecimiento del cantautor Óscar Silva Melo “El Óscar del Vallenato”, un artista que dejó una huella imborrable en el folclor vallenato regional con su talento, su calidad humana y su amor por la música. Óscar Silva fue cantante, compositor e inolvidable participante y ganador del Festival Calixto Ochoa, escenario donde su voz y sus canciones conquistaron el cariño del público y engrandecieron nuestro patrimonio cultural. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos. Elevamos una oración para que Dios les conceda fortaleza y consuelo en este difícil momento. Su legado musical permanecerá vivo en el corazón de quienes disfrutamos y defendemos la auténtica música vallenata. Paz en su tumba. Que brille para él la luz eterna”, se lee en la publicación.

¿Qué le pasó al Óscar del Vallenato?

La noticia confirmada por su hermano a medios locales como sucesos del vallenato y reproducida por otros como El Universal, generó polémica, ya que unos días antes el artista había publicado un video solicitando que fuera remitido del hospital La Candelaria en Barranco, Bolívar, de a uno de mayor nivel, ya que seguía sintiéndose mal, después de varios días de haber recibido lesiones durante una riña.

Los hechos se remontan al 20 de julio cuando comenzó una discusión por posiciones políticas en una caseta de El Barranco, Bolívar. El desencuentro subió de tono y se tornó en una riña donde el artista recibió heridas con arma cortopunzante, que le afectó principalmente una parte del hombro.

Fue llevado al hospital La Candelaria y allí publicó el video. Por voluntad propia, el artista se trasladó a un hospital en Valledupar, al Rosario Pumarejo de López, donde permaneció hasta el domingo 2 de agosto, que se complicó su salud y falleció.

Su hermano confirmó los hechos a Sucesos de Valledupar e indicó que ya hay acciones legales contra el agresor ante la Fiscalía, sobre el cantante mencionó: “Él era feliz componiendo, cantando y participando en los diferentes festivales. Siempre nos llenó de orgullo porque amaba resaltar las raíces de nuestra música vallenata”.

Óscar Emilio Silva Melo había nacido el 3 de septiembre de 1973 en El Paso, Cesar. Residía en Barranco de Loba, Bolívar. Había sido docente en la Institución Julio Ramon Faciolince y era un estudioso e intérprete del folclor vallenato.

Había participado recientemente en el Festival Arjona y en el Festival Cuatro Vientos. El artista será despedido en Barranco este martes 4 de agosto en la parroquia San Marcos.

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