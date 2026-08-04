Murió actriz de ‘Spider-Man: No Way Home’. Mary Rivera estuvo en coma durante días

En la escena de la película ‘Spider-Man regreso a casa’, donde Tom Holland conoce a los otros Spider-Man, personificados por Andrew Garfield y Tobey Maguire, aparece también la actriz Mary Rivera, quien da vida a Lola, la abuelita de Ned.

La mencionada secuencia tiene su connotación humorística ya que ella necesita que su nieto le traduzca lo que ocurre y le pide a Garfield que quite las telarañas que ha dejado al llegar a su casa.

Este lunes 3 de agosto los familiares confirmaron que la actriz que fue Lola falleció a los 82 años.

De acuerdo con la información suministrada por su entorno y dada a conocer con TMZ, la actriz sufrió un accidente cerebrovascular en abril pasado y fue trasladada a un hospital de Honolulu, Hawái.

El mencionado evento la dejó en coma. Según el diagnostico médico la posibilidad de despertar era mínima, por lo cual la familia tomó la decisión de desconectarla.

La actriz falleció el 15 de abril, pero solo hasta ahora fue dada a conocer su partida.

Según lo publicado por TMZ, de haber despertado del coma las consecuencias neurológicas para Rivera a raíz del también llamado derrame cerebral habrían afectado su calidad de vida.

Jacob Batalon, Ned, se despide de Mary Rivera

El allegado que confirmó su muerte declaró que antes de su aparición en la cinta ‘Spiderder-Man: No way home’, del 2021, Mary no había tenido experiencia como actriz. Se presentó a la audición de la película alentada por su familia que se enteró de que necesitaban una actriz filipina para una escena.

Antes de su debut en la pantalla grande, Mary era popular en su comunidad. Fue misionera de su iglesia, locutora de radio y profesora.

Jacob Batalon, el actor que personifica a Ned, su nieto, dedicó un homenaje a la actriz en sus redes sociales: “Descansa en paz, Lola”.

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