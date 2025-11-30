Maluma cumplió 32 años y lanzó tema con Kany García

Maluma, Juan Luis Londoño Arias, cumplió 32 años y los celebró rodeado de música y amor. El cantante detrás de éxitos como “Según quién” y “Hawái” aprovechó sus redes sociales para expresar su cariño a todos sus fans: “Estoy loco por volver, y volví a decirles muchísimas gracias por sus mensajes de cumpleaños, demasiado chimba lo que me escriben, ya son 32 paquetes, estoy grande, pero me siento nuevecito”.

Durante los festejos se reunió virtualmente con sus seguidores, a quienes les preguntó qué preferían, “look barba o no barba”. Mientras ellos opinaban en las redes sociales, Maluma aprovechó para preguntarle a Susana Gómez, su pareja y madre de su hija París, quien cumplirá dos años en marzo, como prefería verlo. Al interrogante, que se dio en medio de besos y palabras cariñosas, ella respondió “ambas”, pero ante la insistencia del intérprete, y acariciando su cara, dejo “este”, refiriéndose a su apariencia sin barba.

De cumpleaños, Maluma lanzó canción

Maluma cumplió 32 años y como regalo para sus seguidores lanzó "1+1", canción junto a la puertorriqueña Kany García. Fotografía por: Cortesía Paola España Comunicaciones

“El regalo no es para mí, el regalo es para ustedes, ‘1+1’ con Kany García ya está fuera, disfrútenlo y bienvenidos a esta nueva etapa”, dijo Maluma, anunciando así su nueva canción, un tema en que unió fuerzas con la puertorriqueña Kany García. Se trata de una salsa enmarcada en el género romántico, que celebra la libertad que da el amor e impulsa a vivirlo. Aquí el paisa aporta su sello vocal y la nacida en Toa Baja hace gala, una vez, más de su emotividad.

En la escritura y la producción, que se llevaron a cabo en Turcos y Caicos y Miami, los dos talentos trabajaron de la mano con Rafael Arcaute, Jonathan Rivera, lly Wonder y Mad Music en la escritura y la producción.

Los fanáticos de Maluma y los seguidores de Kany García también disfrutan del video del tema, que se hizo en Medellín bajo la dirección del fotógrafo y director colombo canadiense Stillz, quien ha trabajado con artistas de la talla de Bad Bunny, Rosalía y Lil’ Nas. La pieza audiovisual, que tuvo a Medellín como locación, se desarrolla en un ambiente que muestra la cultura y las costumbres paisas, siendo el eje conceptual, la creación de la bandeja paisa, el plato emblemático de la región.