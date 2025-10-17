Mon Laferte responde a críticas por su presencia en Rock al Parque 2026 y anticipa su show

Mon Laferte es una de las artistas que encabezan el cartel de Rock al Parque 2026, edición con la que el festival bogotano celebrará sus 30 años. La cantante chilena compartirá escenario con nombres como Serú Girán representado por (David Lebón y Pedro Aznar), Rata Blanca y Apocalyptica, entre más de 60 agrupaciones que se presentarán los días 10, 11 y 12 de octubre en el Parque Simón Bolívar.

Su inclusión en la programación generó opiniones encontradas entre los seguidores del festival. Mientras algunos celebraron su presencia, otros cuestionaron que una artista asociada principalmente con el pop, el bolero, el soul y otros sonidos ocupe un lugar destacado en una edición tan significativa de Rock al Parque. Las críticas apuntaron, precisamente, a si su propuesta representa el espíritu tradicional del encuentro musical.

¿Qué respondió Mon Laferte a las críticas por su invitación a Rock al Parque 2026?

En medio de la conversación que generó su anuncio, Mon Laferte publicó un breve mensaje en su cuenta de X en el que, sin entrar directamente en la discusión sobre las críticas, anticipó que su presentación en Bogotá tendrá una propuesta diferente.

“Estamos preparando un set distinto para Rock al Parque”, escribió la cantante.

Con esa frase, Mon Laferte dejó abierta la expectativa sobre el repertorio que llevará al festival, especialmente porque su presentación ocurrirá pocos meses después de los conciertos que ofreció en Colombia como parte de su gira ‘Femme Fatale’. Ahora, su participación en Rock al Parque tendrá un contexto diferente: será un escenario multitudinario, gratuito y dedicado históricamente a distintas vertientes del rock y sus géneros cercanos.

La promesa de un set diferente también marca distancia frente a lo que el público colombiano pudo escuchar en sus recientes conciertos individuales. Por ahora, la organización todavía no ha revelado la distribución del cartel por días, los horarios ni los escenarios que ocupará cada artista, por lo que tampoco se conoce si Mon Laferte tendrá uno de los conciertos de cierre.

Además de la cantante chilena, la edición de los 30 años contará con agrupaciones internacionales como Ministry, Editors, Algiers, Stratovarius, Tokyo Ska Paradise Orchestra, Los Bunkers, Gondwana, Los Tetas, Ratones Paranoicos y División Minúscula. También estarán los colombianos Esteman, I.R.A. y Nadie, junto a 26 propuestas distritales, entre ellas Skampida, Lika Nova, Perpetual Warfare, V for Volume y La Brigada RPF.

Rock al Parque 2026 se realizará con entrada libre durante tres jornadas y tendrá, por primera vez, cuatro escenarios en el Parque Simón Bolívar, además de una carpa de experiencias y otros espacios culturales.

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