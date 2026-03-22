Mueren dos reconocidos cantantes de la orquesta Los Graduados de Gustavo el ‘Loko’ Quintero

La Orquesta Los Graduados creada en 1969 por Gustavo Quintero, conocido en el ambiente musical como el ‘Loko’ Quintero es sin duda una de las más emblemáticas de la música tropical colombiana. Sus temas siguen sonando cada fin de año.

Cuando Gustavo Quintero falleció, en el 2016, sus herederos quisieron continuar con la banda, que mantiene el legado del artista que anteriormente hizo parte de Los Hispanos y popularizó temas como “Ese muerto no lo cargo yo” y “El aguardientoski”.

Román Guzmán y Jorge Betancurt mueren el mismo día

Uno de los integrantes de la orquesta, que continuó interpretando los éxitos del ‘Loko’ Quintero tras su partida, fue Román Guzmán, quien por año y medio fungió como vocalista y que según información oficial de la mencionada agrupación, falleció este sábado 21 de marzo.

En esa misma publicación, se informa que también murió Jorge Betancurt, músico que fue corista y cantante del mismo grupo, solo que lo hizo cuando Gustavo Quintero aún vivía.

Aunque la publicación no detalló qué le ocurrió a los dos talentos, sí dejó claro que se trató de eventos aislados.

“Hoy no ha sido un día fácil. Dos ex integrantes de la Agrupación Los Graduados del Loko Quintero (Jorge Betancurt, quien fue cantante y corista, en la época de Gustavo Loko Quintero y Román Guzmán, quien fue por año y medio uno de los cantantes, ya en el legado con Los Graduados) por razones diferentes hoy partieron para alegrar corazones, allá en el cielo”, menciona el post que habla de la fatal coincidencia.

“De parte de esta Agrupación , abrazamos sus familias y que Dios les dé mucha fortaleza para asumir la partida de sus seres queridos”, finaliza diciendo el mensaje de las redes sociales.

Los cibernautas reaccionaron con mensajes de solidaridad pero también dejaron ver que desean saber qué pasó con estos dos talentos colombianos.

“No me digan que este muchacho Román es o era pianista hijo de Mary que tenía en una época un grupo llamado Mary y su grupo y de Jairo Guzmán quien fuera bajista o guitarrista en una época con el combo de las estrellas”, mencionó uno de los comentarios que reaccionó a la inesperada noticia.

Se sabe que Betancur también integró la orquesta original de Los Ocho de Colombia. Por su parte Román contaba con una voz similar a la del Loko Quintero que lo llevó a ser el vocalista principal cuando el maestro falleció. Era hijo de Jairo Guzmán, bajista de los graduados en la década de los 80

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