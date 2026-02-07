Obituary se presenta de nuevo en Bogotá: “Queríamos sonar lo más pesado posible”

Las canciones de estos veteranos cinco músicos venidos de Tampa, Florida, son una pared de sonido no apta para oídos sensibles. Acordes pesados con una sección rítmica demoledora. Todo ello condimentado por la furiosa garganta de John Tardy, quien desde mediados de los años ochenta ruge con la potencia de una fiera.

“No sé cómo logre este tono”, afirma al otro lado de la línea. “Empezamos la banda muy jóvenes junto a mi hermano Donald (Tardy, baterista) y Trevor (Peres), guitarrista. Escuchábamos rock clásico y el heavy metal de bandas de la Florida como Nasty Savage o Savatage. Eso nos empujó a buscar un set de tambores para mi hermano. Cómo ellos dos tocaban, yo opté por tomar el micrófono y gritar. Funcionó”.

Originalmente llamado Xecutioner, y con sede en la ciudad de Tampa, Florida, el grupo se formó en 1984 y encontró la inspiración en el cine y la literatura de horror. Su pasión los llevó a grabar una serie de demos, y finalmente en 1987 dos de sus canciones saltaron a un vinilo que compilaba nuevas propuestas con un enfoque más extremo que el del heavy metal que se hacía en dicha época.

Esos temas llamaron la atención del sello Roadrunner, con sede en Nueva York, que no dudó en contratarlos para grabar su primer larga duración: “Slowly We Rot” (1989). Con cerca de trescientas mil copias, el trabajo tuvo una acogida superior a la esperada por la discográfica.

Para su siguiente lanzamiento la inversión fue mayor. La banda grabó en Morrisound Recording junto al productor Scott Burns. El lugar es considerado la meca del denominado death metal, pues allí grabaron otros famosos grupos como Sepultura, Death y Six Feet Under.

“Cuando llegamos a ese lugar estábamos abrumados”, recuerda el cantante. “´Éramos como niños en una tienda de golosinas. Oprimíamos cada botón de la enorme consola, y nos dimos el gusto de experimentar haciendo intros, y con una captura muy superior de la batería y también de mi registro vocal”.

Junto a las raíces del rock estuvo el descubrimiento de la sombría música de la banda suiza Celtic Frost. Por eso al momento de grabar su segundo álbum de estudio, el muy bien recibido “Cause of Death” (1990), la banda no dudó en incluir un cover de los europeos, ‘Circle of the Tyrants’.

“Queríamos sonar lo más pesado posible”, responde sin dudarlo Tardy. “Si bien nuestra música es distinta a la de otros grupos como Deicide, Cannibal Corpse o Morbid Angel, se creó todo un movimiento en la zona de la Florida. Es bueno ver que esas bandas o Massacre, siguen activas. A veces hasta hemos salido de gira con algunas de ellas porque somos amigos. Tal es el caso de Deicide”.

La diferencia de Obituary radica en que no apela exclusivamente a la velocidad o a emanar un sonido exabrupto. Sus temas tienen gancho, precisos solos de guitarra y lo que los metaleros conocen como “groove”. En este punto de su carrera ostentan once álbumes de estudio y tres grabados en vivo.

Uno de los más célebres es “Cause of Death”. Su carátula, con un enorme ojo rojizo sobre un fatídico campo, es icónica. Este regreso del grupo a Bogotá —luego de su última visita en 2017—, tiene como propósito interpretar buena parte del material de dicha obra para conmemorar 35 años de su edición.

Obituary regresa a Bogotá luego de casi una década de ausencia para festejar el aniversario 35 de su célebre álbum “Cause of Death”. Fotografía por: Getty Images

“Fue un disco que nos dio enorme visibilidad”, afirma el cantante, quien mantiene su larga cabellera. “La gente disfruta con esas canciones, y por eso queremos complacerles. No habitúo escuchar mis discos, pero para esta gira debimos reaprender varios temas y siento que siguen siendo muy divertidos”.

Obituary: fans de siempre, nuevos seguidores

En esta era digital, Obituary supo enganchar con nuevas audiencias gracias a sus hilarantes videoclips para los sencillos ‘Violence’ y ‘Ten Thousand Ways to Die”. A partir de coloridos dibujos animados se muestran las aventuras de sus integrantes tratando de llegar a tiempo a un concierto a bordo de su camioneta. Para lograrlo tienen que encontrar la ruta a un teatro, pero antes toparse con la policía de carreteras, un montón de zombis e incluso el gigante Godzilla.

“Me gusta contestar los correos electrónicos que me envían los fanáticos”, dice Tardy. “En uno de ellos apareció Balázs Gróf, un talentoso artista audiovisual. Su idea original era hacer unas ilustraciones muy sangrientas, pero le dijimos que no, que nos gusta la onda de Scooby-Doo! Nos encanta burlarnos de nosotros mismos con chistes sencillos. La respuesta de los fans fue tan positiva, que hicimos otros clips para nuestras giras con Slayer y Abbath”.

Tardy recuerda su paso por el Festival Rock al Parque en 2017. “Era un escenario enorme, y la gente pareció disfrutarlo, pero estaban muy lejos de nosotros. Prefiero los conciertos en lugares más pequeños, donde tienes a los fans muy cerca de tu nariz. Adoro ver la respuesta cuando la gente salta, hace círculos y poguea. De eso se trata nuestra música. De pasar un rato amable entre amigos”.

Su actuación en Bogotá, el domingo 8 de febrero en Ace of Spades Club, tiene la boletería agotada desde hace semanas. No es de extrañar, pues desde su primera visita en 2008, este es un número apreciado por el público. Su visita hace parte de una extensa que inicia en México y comprende además cinco actuaciones en Brasil.

Por el momento, el quinteto integrado por el bajista Terry Butler y el guitarrista Ken Andrews, no tiene planes de grabar un nuevo disco. Pero cuando has creado varios álbumes que han ayudado a definir un género, ¿hacia dónde puedes ir después? Esta pregunta ha preocupado tanto a Obituary que se toma un respiro reinterpretando sus piezas clásicas ante una audiencia que adora que vivan congelados en el tiempo.