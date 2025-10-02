Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Música y Conciertos

El ‘flojo’ concierto que trumpistas arman para sabotear a Bud Bunny en el Súper Bowl

La agrupación política conservadora, Turning Point USA, anunció “The All American Halftime Show”, un espectáculo alternativo para quienes no se identifican con Bad Bunny. ¿Qué artistas estarán? Detalles.

Por Redacción Vea
06 de febrero de 2026
AME1354. BOGOTÁ (COLOMBIA), 01/10/2025.- Fotografía de archivo del 20 de septiembre de 2025 de Bad Bunny durante una presentación en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan (Puerto Rico). El Gobierno de Estados Unidos advirtió este miércoles que desplegará a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en el espectáculo del Super Bowl protagonizado por la superestrella puertorriqueña Bad Bunny. EFE/ Thais Llorca ARCHIVO
Fotografía por: Thais Llorca

Este domingo 8 de febrero se llevará a cabo el Súper Bowl en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en Estados Unidos. El evento comenzará a las 6:30 de la tarde hora Colombia. Como es costumbre, se realizará el show de medio tiempo que comenzará entre las 8:00 u 8:30 de la noche y que estará a cargo de Bad Bunny. Este evento deportivo es considerado como el más importante de Estados Unidos.

Bad Bunny se presentará en el show de medio tiempo del Súper Bowl. EFE/EPA/CHRIS TORRES

Bad Bunny se presentará en el show de medio tiempo del Súper Bowl. EFE/EPA/CHRIS TORRES

Fotografía por: CHRIS TORRES

¿Boicot? Así será el concierto “patriótico” que competirá con Bad Bunny

La música se ha convertido nuevamente en un campo de batalla político en Estados Unidos. A pocos días del Súper Bowl, algunos sectores conservadores cercanos al presidente Donald Trump han anunciado un concierto alternativo con el objetivo claro de restarle protagonismo a Bad Bunny, una de las figuras más influyentes de la música latina y un artista que no ha dudado en criticar abiertamente el trumpismo. La defensa que hace de los derechos de los migrantes, su crítica al manejo de Puerto Rico después del huracán María y su rechazo abierto a Donald Trump lo han convertido en una voz incómoda para ciertos sectores conservadores en Estados Unidos. No es la primera vez que el cantante provoca reacciones negativas en ese ámbito ideológico.

Los artistas programados para ese concierto “patriótico” son:

  • Kid Rock: músico de rock y country, cabeza del cartel.  
  • Brantley Gilbert: cantante de country.  
  • Lee Brice: artista de country conocido por baladas y hits radiofónicos.  
  • Gabby Barrett: cantante de country con presencia en listas de éxitos. 

“La alineación para el show de medio tiempo completamente estadounidense está aquí. Vean a Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett este domingo”, informó Turning Point USA en sus redes sociales.

Vínculos relacionados

⁠¿Bad Bunny usó chaleco antibalas en los Grammy y teme por su seguridad?
Bad Bunny y más artistas que gritaron “Ice Out” en los Grammy y enfurecieron a Trump
Bad Bunny y la NFL anuncian colección que combina fútbol americano, música y cultura

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

El concierto, del que todavía se anunciarán más artistas y detalles, se transmitirá al mismo tiempo que el espectáculo de Bad Bunny en las redes sociales de Turning Point USA y en canales conservadores como OAN News, Real America’s Voice, TBN, NTD y The National News Desk.

Lejos de opacar la presencia de Bad Bunny en el Súper Bowl, este concierto alternativo amplifica el debate y reefuerza la relevancia del artista. Para muchos observadores, el intento de sabotaje no es más que una muestra de desconexión cultural que una amenaza real. Al final, la comparación ha sido inevitable: mientras Bad Bunny continúa marcando la agenda cultural global, sus detractores parecen atrapados en una guerra simbólica que ya no logra convocar multitudes.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Súper Bowl

Bad Bunny

Donald Trump

Cuándo es el Súper Bowl

The All American Halftime Show

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.