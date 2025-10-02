El ‘flojo’ concierto que trumpistas arman para sabotear a Bud Bunny en el Súper Bowl

Este domingo 8 de febrero se llevará a cabo el Súper Bowl en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en Estados Unidos. El evento comenzará a las 6:30 de la tarde hora Colombia. Como es costumbre, se realizará el show de medio tiempo que comenzará entre las 8:00 u 8:30 de la noche y que estará a cargo de Bad Bunny. Este evento deportivo es considerado como el más importante de Estados Unidos.

¿Boicot? Así será el concierto “patriótico” que competirá con Bad Bunny

La música se ha convertido nuevamente en un campo de batalla político en Estados Unidos. A pocos días del Súper Bowl, algunos sectores conservadores cercanos al presidente Donald Trump han anunciado un concierto alternativo con el objetivo claro de restarle protagonismo a Bad Bunny, una de las figuras más influyentes de la música latina y un artista que no ha dudado en criticar abiertamente el trumpismo. La defensa que hace de los derechos de los migrantes, su crítica al manejo de Puerto Rico después del huracán María y su rechazo abierto a Donald Trump lo han convertido en una voz incómoda para ciertos sectores conservadores en Estados Unidos. No es la primera vez que el cantante provoca reacciones negativas en ese ámbito ideológico.

Los artistas programados para ese concierto “patriótico” son:

Kid Rock : músico de rock y country, cabeza del cartel.

Brantley Gilbert : cantante de country.

Lee Brice : artista de country conocido por baladas y hits radiofónicos.

Gabby Barrett: cantante de country con presencia en listas de éxitos.

“La alineación para el show de medio tiempo completamente estadounidense está aquí. Vean a Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett este domingo”, informó Turning Point USA en sus redes sociales.

Fantastic lineup for the TPUSA halftime show, including the great Bob Ritchie AKA KID ROCKhttps://t.co/ZXvvlIBtkE — JD Vance (@JDVance) February 3, 2026

El concierto, del que todavía se anunciarán más artistas y detalles, se transmitirá al mismo tiempo que el espectáculo de Bad Bunny en las redes sociales de Turning Point USA y en canales conservadores como OAN News, Real America’s Voice, TBN, NTD y The National News Desk.

Lejos de opacar la presencia de Bad Bunny en el Súper Bowl, este concierto alternativo amplifica el debate y reefuerza la relevancia del artista. Para muchos observadores, el intento de sabotaje no es más que una muestra de desconexión cultural que una amenaza real. Al final, la comparación ha sido inevitable: mientras Bad Bunny continúa marcando la agenda cultural global, sus detractores parecen atrapados en una guerra simbólica que ya no logra convocar multitudes.