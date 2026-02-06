Show de medio tiempo del Super Bowl 2026 con Bad Bunny: a qué hora es y dónde verlo en vivo

El show de medio tiempo del Super Bowl se ha convertido a lo largo de los años, en uno de los eventos musicales más destacados del mundo. Lo que empezó como un descanso deportivo se transformó en un espectáculo global que genera conversaciones en todos los rincones del planeta. Leyendas como Michael Jackson, Beyoncé, Prince, Shakira, Rihanna y The Weeknd han pisado su escenario, consolidando el halftime show como un evento cultural que va más allá del fútbol americano. En este contexto, la elección de Bad Bunny para el Super Bowl 2026 no solo refleja su éxito comercial, sino también el impacto que la música latina ha tenido en la industria global del entretenimiento.

¿Cómo ver en vivo el show de medio tiempo del Super Bowl?

El evento está programado para este domingo 8 de febrero de 2026, y se llevará a cabo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Sin duda, una de las partes más emocionantes no es solo el juego de fútbol americano, sino también el espectáculo musical del medio tiempo.

El partido está programado para comenzar oficialmente con el kickoff alrededor de las 6:30 p.m. (hora del este de EE. UU.). El show de medio tiempo no tiene un horario fijo, ya que se presenta entre el segundo y el tercer cuarto del partido, después de que han transcurrido los primeros dos períodos de juego. Por lo tanto, el momento exacto dependerá de cómo se desarrolle el encuentro. Sin embargo, las estimaciones más confiables sugieren que Bad Bunny subirá al escenario aproximadamente entre las 8:00 y las 8:30 p.m.

Este espectáculo podrá verse en vivo por distintas vías: en Estados Unidos, a través de la televisión tradicional por NBC y Telemundo, así como en plataformas de streaming como Peacock y servicios de TV online por suscripción como YouTube TV, Hulu + Live TV y NFL+; mientras que en Latinoamérica, incluyendo países como Colombia, México y Ecuador, la transmisión estará disponible mediante Disney+, con la señal de ESPN, para usuarios suscritos.

La actuación de Bad Bunny en el Super Bowl LX se perfila como uno de los momentos musicales más destacados del año. El artista, recién galardonado con el Grammy al Álbum del Año, ha compartido que su espectáculo será una verdadera celebración de la cultura, el baile y la identidad latina, con una producción vibrante y llena de energía.