¿Por qué Tini canceló show en Miami? ¿Tuvo su conflicto familiar algo que ver? Esto se sabe

Cuando los asistentes al concierto de Tini, en medio de su gira ‘Futtura’, estaban en los alrededor del estadio Kaseya Center de Miami, listos para ingresar, el pasado domingo 18 de octubre, fueron notificados de que el show estaba cancelado. Las pantallas del lugar anunciaron la novedad. Los seguidores de la artista, que se hiciera famosa primero en televisión en la novela juvenil ‘Violetta’, y luego se convirtiera en una estrella de la canción, mostraron su inconformidad en redes sociales.

Comenzaron a circular versiones diversas de lo que pudo haber ocurrido para que el show no se realizara. La cancelación se dio en medio de la crítica situación que enfrenta Tini con sus padres. Recordemos que trascendió que, unos meses atrás ella decidió romper lazos laborales con su padre Alejandro Stoessel, quien fue su manager por 15 años, y solicitó una auditoría que habría revelado que sus ganancias como actriz y cantante ingresaban a compañías y sociedades de las que ella no era socia, ni tenía control. También se supo que la cantante no era dueña de su nombre, por lo cual estaría en las negociaciones y trámites para recuperar no solo su fortuna, sino su marca personal.

Te puede interesar: Tini descubre que no es dueña de su fortuna ni de su carrera. Su padre la habría traicionado

De ahí que comenzaron rumores en redes sociales que esta situación pudo haber influido en la cancelación. Aunque esto solo quedó en el plano de la especulación.

Posteriormente la cantante dio a conocer que hubo fallas.

Ake Music, la productora, emitió un comunicado en el que reitera “incumplimiento de los requerimientos técnicos y de producción previamente solicitados”. De igual manera explicó que la situación fue ajena a Tini y a su equipo, quien estaba “lista para subir al escenario”.

La artista mencionó en sus historias de Instagram, horas después de la cancelación, que hubo esfuerzos por lograr presentar el show, no obstante concluyeron que las condiciones necesarias no estaban garantizadas.

“Quiero ser muy clara: esto no fue un simple inconveniente técnico”, puntualizó, sin embargo llamo la atención que más adelante se refirió a otro tipo de obstáculos sobe las que no ahondó. “Hay muchas circunstancias alrededor de esta gira sobre las que hoy elijo no profundizar”,

Luego priorizó su seguridad y la del público. “Hay cosas que pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables”.

Publicidad

De momento se ignora si el show será reprogramado o no.

Tini no celebró el Día de la Madre

Sobre su situación familiar, aunque oficialmente ninguno de los involucrados se ha pronunciado y los medios del entretenimiento argentino han difundido que los padres de la cantante no están invitados a su boda con el futbolista Rodrigo de Paul que será el próximo 19 de diciembre, al parecer sigue el distanciamiento.

Justamente el día del concierto que terminó cancelándose, se celebraba el Día de la Madre en Argentina y Mariana Muzlera, mamás de la artista compartió imágenes junto a su hijo Francisco y a su propia madre. Tini no dedicó ningún mensaje a ella.

Publicidad

Tini lanzará el próixmo jueves 22 de octubre su álbum ‘Futtura en Vivo’.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento