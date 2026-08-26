Tini descubre que no es dueña de su fortuna ni de su carrera. Su padre la habría traicionado

La cantante argentina Tini Stoessel habría solicitado una auditoría para revisar la administración de los ingresos generados por su música, sus espectáculos, sus contratos comerciales y sus derechos de imagen tras terminar la relación laboral que tenía con su padre Alejandro Stoessel, hace 3 meses.

Esta auditoría reveló que la artista no tendría participación accionaria ni control sobre las sociedades que manejan buena parte de su patrimonio. A pesar de que la artista no ha dado declaraciones sobre el tema, medios argentinos establecieron que la auditoría demostró que los derechos económicos vinculados con la carrera y la imagen de Tini Stoessel pertenecerían a sociedades argentinas y extranjeras en las que la cantante no figura como propietaria, ni siquiera parcialmente.

Tampoco tendría voz ni voto sobre las decisiones relacionadas con los ingresos que generó a lo largo de su trayectoria. La auditoría se dio después de que la cantante y actriz terminara su vínculo contractual con su progenitor.

El objetivo inicial habría sido conocer con precisión cómo se administraron sus ganancias durante los años en los que Alejandro controló su representación, tras dudas sobre el patrimonio que la artista controlaba. La auditoría reveló una estructura empresarial que dejó a la artista sin participación directa en compañías vinculadas a su propio nombre.

Algunos medios estiman que la fortuna acumulada por Tini durante sus 15 años de carrera podría rondar los 70 millones de dólares. Sin embargo, esa cifra no ha sido confirmada oficialmente por la cantante ni por su equipo legal y aparece únicamente como una estimación difundida en distintos reportes periodísticos.

Lo que sí parece un hecho es que la artista no tiene control sobre esta fortuna, pues, como fue expuesto por la auditoría, parte de los ingresos de ella han sido canalizados a través de sociedades familiares, vinculadas con Alejandro Stoessel y con el hermano de Tini, Francisco. Una de las empresas mencionadas en las versiones periodísticas es QVT Management, registrada en Estados Unidos y relacionada con la administración de contratos, derechos de imagen y otros negocios derivados de la carrera de la cantante.

Tini quiso comprar una cartera y el dinero no le alcanzaba

La decisión de corroborar donde estaban yendo las ganancias de la artista se dio en una situación cotidiana cuando Tini fue a comprar una cartera avaluada en unos 2,500 dólares y su tarjeta fue rechazada por falta de fondos.

Esto hizo que otrora protagonista de ‘Violetta’ dudara sobre su patrimonio y empezará a indagar terminando en el inicio de la auditoría. La situación provocó un quiebre profesional y familiar entre Tini y su padre, pues durante años, Alejandro fue una de las personas más cercanas a la carrera de la artista como sus fans se pudieron dar cuenta en canciones como “Pa”, que incluye frases conmovedoras como: “Siempre fuiste tú lo mejor de mí, me enseñaste a amar amándomе a mí, no podía aceptar despedirmе así, por eso de rodillas pedí por un ratito más, porque sigas aquí, porque entre tanta gente nadie me hace tan feliz. Y si un día te vas, nunca te vas a ir porque cada momento que me diste vive en mí, porque soy parte de ti”.

Al escándalo se suman las ganancias de la exitosa gira de la argentina “Futtura” pues a pesar de que el espectáculo haya generado la millonaria cifra de 43 millones de dólares Tini solo habría recibido 300 mil dólares.

Junto con este show está la empresa AK Music que según Pepe Ochoa, amigo de celebridades argentinas, “es del mejor amigo de Alejandro Stoessel, Aquiles Sojo. Él cobró toda la pauta de ‘Futttura’ y toda la cuestión publicitaria con su empresa”.

Tras la auditoría la cantante busca recuperar el control sobre su patrimonio y reorganizar la estructura que administra sus ingresos. La disputa habría generado un profundo impacto emocional en la familia. La traición no habría sido solo de su padre sino que incluiría la complicidad de su hermano y madre. Según el portal “Pronto”, Tini incluso le habría expresado a su padre una frase que reflejaría el nivel de decepción que atraviesa: “Yo confiaba en vos”.

Lo que seguiría en el caso de Tini

No se han tomado medidas legales, pero algunos medios pronostican que Alejandro Stoessel podría ser acusado de apropiación indebida, administración fraudulenta o irregularidades en la transferencia de derechos, haciendo que se abran acciones civiles o penales.

De momento, solo se conocen los resultados de una auditoría privada y las versiones periodísticas sobre la administración de las sociedades y los derechos económicos de Tini. Por ahora, Alejandro Stoessel habría sostenido ante su entorno que la situación está siendo malinterpretada por los medios.

Mientras se negocia una posible reorganización del patrimonio, Tini intenta recuperar el control sobre una carrera que construyó desde muy joven y que hoy representa una de las trayectorias más importantes de la música argentina.

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