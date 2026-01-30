Premios Grammy 2026: hora, dónde son, cómo verlos en vivo, nuevas categorías y más

Los Premios Grammy 2026 se perfilan como una de las citas más relevantes del calendario musical internacional. La ceremonia volverá a reunir a los principales exponentes de la industria para reconocer lo más destacado del último año en grabaciones, composición e interpretación, en una gala que, como es tradición, concentrará la atención de audiencias de todo el mundo.

La próxima edición se desarrollará nuevamente en Los Ángeles, ciudad que ha sido sede habitual de la llamada ‘noche más importante de la música’. Más allá del espectáculo televisivo, los Grammy también representan un proceso amplio de evaluación dentro de la Academia de la Grabación, que cada año revisa sus reglas y categorías con el objetivo de adaptarse a los cambios del panorama musical.

En ese contexto, la Academia ha venido ajustando su estructura de premiación para ampliar el reconocimiento a distintos géneros y oficios creativos. Según Harvey Mason Jr., CEO de los Grammy, la prioridad es que las normas reflejen de forma más precisa la música que se produce actualmente y a las personas que participan en su creación.

“Eso implica escuchar atentamente a nuestros miembros para asegurarnos de que nuestras directrices nos permitan reconocer a tantos creadores merecedores como sea posible”, señaló en declaraciones difundidas por la organización.

¿Cuándo son los Grammy 2026 y cómo ver los premios?

Los Premios Grammy 2026 se llevarán a cabo el domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Para el público colombiano, la ceremonia podrá verse en vivo el domingo 1 de febrero a través del canal de televisión TNT y de la plataforma de streaming HBO Max, que cuentan con los derechos de transmisión para América Latina. La señal, que inicia a las 7 p. m., incluirá tanto la gala principal como la cobertura de la alfombra roja.

Como ocurre cada año, la jornada incluirá una ceremonia previa en horas de la tarde, conocida como la Premiere Ceremony, en la que se entregan varias categorías técnicas. Posteriormente, en la noche, se realizará la gala principal, precedida por la cobertura de la alfombra roja, que también suele contar con transmisión para América Latina.

Nuevas categorías en los Premios Grammy 2026

Entre los ajustes previstos para los Grammy 2026 se encuentra la incorporación de dos nuevas categorías: ‘Mejor Álbum de Country Tradicional’ y ‘Mejor Portada de Álbum’. Esta última busca destacar el trabajo visual que acompaña a los lanzamientos discográficos, un aspecto cada vez más relevante dentro de la industria musical.

En una entrevista con Grammy.com, Harvey Mason Jr. explicó que estos cambios hacen parte de la revisión anual de Premios y Nominaciones. “Cada año nuestro enfoque está en perfeccionar nuestras reglas y asegurarnos de celebrar a nuestra comunidad creativa de la manera más significativa”, concluyó.

