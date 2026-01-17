¿Qué significa ‘Arirang’, título del nuevo álbum de la banda de K-pop BTS?

El grupo surcoreano BTS reveló oficialmente el título y la fecha de publicación de su esperado próximo álbum de estudio. El disco se llamará Arirang y está programado para salir el 20 de marzo de 2026 a través de su sello Big Hit Music, siendo este su primer álbum de estudio en casi cuatro años tras una pausa prolongada en las actividades como conjunto.

El anuncio del proyecto estuvo acompañado por la confirmación de una gira mundial que se desarrollará entre abril de 2026 y marzo de 2027. Dentro de ese recorrido internacional, la famosa ‘boyband’ tiene previstas dos presentaciones en Bogotá en octubre, como parte de un itinerario que contempla más de 70 conciertos en ciudades de Asia, Europa, América y Oceanía.

¿Qué significa ‘Arirang’ y por qué BTS lo eligió como el nombre de su próximo proyecto?

El término Arirang hace referencia a una canción folclórica tradicional de Corea del Sur que ha existido durante siglos y se ha transformado en uno de los símbolos culturales más representativos del país.

Históricamente, la canción Arirang ha sido cantada en múltiples variantes regionales, todas relacionadas con sentimientos de anhelo, separación y esperanza. Debido a su presencia continua en celebraciones, rituales y momentos comunitarios, es vista por muchos como una expresión de identidad y emoción colectiva.

Además, en el contexto cultural coreano, la canción ha sido asociada con han, un concepto complejo que encapsula tristeza, resistencia y el impulso de avanzar a pesar de las dificultades. Esta carga emocional ha permitido que Arirang trascienda generaciones como un símbolo de resiliencia.

Para BTS, adoptar este título implica vincular su nuevo trabajo musical con esa tradición emocional y cultural, llevando un elemento del patrimonio coreano a un escenario global después de años centrados en estilos contemporáneos de pop y hip-hop.

El álbum Arirang no solo se apoya en ese legado tradicional, sino que se espera que también refleje una exploración más profunda de temas personales y universales: identidad, historia, separación y reencuentro, de manera que conecte tanto con su propia trayectoria como con experiencias compartidas por sus fanáticos.

La elección de este título también subraya una etapa de transición en la agrupación: tras completar el servicio militar obligatorio de todos sus integrantes y retomar actividades como formación completa, Arirang se presenta como un proyecto que conecta su trayectoria previa con una nueva etapa creativa.

