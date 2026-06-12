¿Quién es Jessie Reyez? edad y más de la colombiana que cantó en la inauguración del Mundial

Su nombre artístico es Jessie Reyez (sí, con z) y aunque lleva sonando varios años en la industria discográfica, fue hasta este viernes 12 de junio cuando cantó en la inauguración del Mundial de Fútbol en Canadá, que millones de espectadores en el mundo se preguntaron quién era la talentosa artista que interpretó Illuminate, junto a Elyanna, antes del primer partido en Toronto.

Su nombre de pila es Jéssica Reyes, nació el 13 de junio de 1991 en Canadá y es considerada colombo-canadiense, ya que sus padres son colombianos.

Jesie Reyez creció escuchando música colombiana

De niña aprendió a tocar guitarra y creció con música hispana, especialmente colombiana en su casa, donde su padre prefería el Grupo Niche. Aunque la mayoría de sus canciones son en inglés, se siente muy orgullosa de sus raíces latinas.

Al crecer estaba segura de seguir la carrera artística y por ello, no fue a la universidad prefiriendo empezar a tocar sus canciones mientras trabajaba como mesera. En este tiempo estuvo radicada en Florida, Estados Unidos.

En 2014 volvió a Toronto, y entró en el programa The Remix Project’s Academy of Recording Arts.

Su debut en la industria fue en ese año cuando lanzó el sencillo Figures. En entrevista hace 3 años con Hola recordó que fue ese tema que recibió su primer pago y cuando llegó a casa compró mercado para toda la familia y ese día supo que era posible vivir del arte.

Ha abierto conciertos o colaborado con artistas como Beyonce y Karol G hasta Sam Smith y los Foo Fighters.

Con 4 álbumes de estudio, ha tenido 12 nominaciones a los Juno Awards ( la Academia Canadiense de las Artes y Ciencias ) y una nominación al Grammy como Mejor Álbum Urbano Contemporáneo.

Además de componer sus canciones, escribe poesía. Su primer libro de poemas se llama Words of a Goat Princess,

Jessie es soltera, no tiene hijos y es considerada uno de los talentos de mayor proyección en Canadá.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí