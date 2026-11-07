Reykon saldó una cuenta pendiente y llevó al Bogotá Arena a un viaje por el pasado

Este 6 de noviembre, Reykon saldó una cuenta pendiente con su carrera y con el público de Bogotá: presentarse por primera vez en el escenario del Bogotá Arena, conocido durante años como Movistar Arena. No era una fecha más en su agenda. Era la oportunidad de reunir en un mismo lugar las canciones con las que construyó su nombre, reencontrarse con quienes lo acompañaron desde sus comienzos y demostrar que su historia en el reguetón colombiano todavía tiene capítulos por escribir.

"Yo los voy a llevar a un viaje al pasado que ustedes no van a olvidar jamás", dijo el artista a Vea, de El Espectador, en una entrevista que concedió meses antes del concierto. La promesa parecía ambiciosa, pero bastaron los primeros minutos para entender por dónde iba la apuesta.

A las nueve de la noche, cuando comenzó a sonar ‘La Santa‘, el público empezó a recorrer una memoria musical que no pertenece únicamente a Reykon: también es la de quienes crecieron escuchando reguetón cuando el género todavía tenía que abrirse espacio en Colombia.

La presentación se extendió hasta la medianoche. En esas tres horas, el cantante construyó un espectáculo dividido en cinco momentos, con cambios de vestuario, escenarios y atmósferas. Sin embargo, más que una sucesión de bloques musicales, la noche funcionó como un encuentro entre distintas generaciones y sonidos que coincidieron en una misma época.

Invitados y canciones de Reykon en su primer Bogotá Arena

Uno de los primeros invitados fue Golpe a Golpe. La aparición del dúo colombiano, referente de los primeros años del reguetón nacional, abrió una puerta directa a esos recuerdos. Junto a ‘El Líder’ interpretaron ‘No sé cómo se llama‘, antes de que los invitados continuaran con ‘Juego de Niños‘ y ‘Estar Enamorado‘.

Fue difícil no regresar por unos segundos a la adolescencia. Hacía cerca de quince años que no escuchaba ‘Juego de Niños‘, pero bastaron los primeros versos para recordar su letra completa. La escena tenía algo particular: canciones que uno escuchaba cuando tenía diez, doce o trece años ahora sonaban frente a un público que, como yo, está cerca de cumplir tres décadas de vida. El tiempo pasó, pero la memoria conservó las letras.

Ese fue uno de los aciertos del concierto. Reykon no necesitó explicar la importancia de cada invitado ni detenerse a contar la historia detrás de todos sus éxitos. En muchos casos, bastaba con que comenzara una canción para que el público reconociera el momento al que pertenecía.

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La nostalgia también encontró espacio en el despecho. Con un traje oscuro y una versión de ‘Mi Noche‘ acompañada por piano, Reykon cambió el ambiente de la presentación. Después invitó a Pasabordo, con quienes interpretó ‘El Besito‘ y ‘Quisiera‘. El dúo continuó con algunas de sus canciones, en una participación que encajó con ese repertorio de amores difíciles y desilusiones que también acompañó a quienes crecieron escuchando música colombiana durante esos años.

Reykon junto a Jonathan y Gabo, integrantes de Pasabordo.

Pero el espectáculo no se limitó a mirar hacia atrás. En uno de los momentos más personales de la noche, Reykon dejó el escenario principal y se trasladó a la parte posterior de Bogotá Arena, ubicada cerca del DJ y a las gradas. Vestido de blanco y acompañado por una pequeña violinista, presentó una canción inédita que funciona como una especie de desahogo sobre las contradicciones de la fama. Fue una pausa distinta dentro de una noche dominada por los éxitos, pero necesaria para mostrar otra faceta de su presente.

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La música volvió a tomar fuerza con la llegada de Nio García y Milo Bvgatti. Los artistas compartieron con Reykon ‘Otra Vez‘, su reciente colaboración, y después tuvieron espacio para interpretar canciones de sus repertorios. Más adelante, el colombiano regresó al escenario principal para recuperar otros temas de su trayectoria, entre ellos ‘No molestes más‘, ‘301‘ y ‘Cuando te vi‘.

En medio del show, Reykon se refirió a la cirugía de columna a la que se sometió meses atrás y a la preocupación que sintió por no poder cumplir con este compromiso. Era un concierto que quería realizar desde hacía tiempo y que, según contó, representaba una deuda personal con sus seguidores. Por eso, cuando agradeció la asistencia del público, dejó una frase que resumió el sentido de la convocatoria: "Yo no llené esta Arena. La llenaron ustedes".

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Nio García, Milo Bvgatti y Reykon en El Corazón de Bogotá Arena.

La aparición del cantante vallenato Hebert Vargas añadió otro contraste a la noche. Su encuentro con Reykon llevó el espectáculo a un terreno distinto, pero no ajeno a la memoria de los asistentes. El vallenato y el reguetón han acompañado distintas etapas de la música popular colombiana, y verlos compartir escenario permitió reconocer que los recuerdos musicales de una generación no están hechos de un solo género.

La recta final tuvo como protagonista a J Álvarez. La reacción del público ante el artista puertorriqueño confirmó que su música también ocupa un lugar importante en los recuerdos de quienes siguieron el reguetón en su primera etapa. Junto a Reykon interpretó ‘Sexo, sudor y calor‘ y ‘Junto al amanecer‘. Después, mientras su invitado continuaba con canciones como ‘Daga Adicta‘ y ‘La Pregunta‘, el colombiano se sentó a un costado del escenario con una botella de vino para disfrutar de la presentación.

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La escena tuvo algo de celebración entre colegas, pero también de reconocimiento a una época compartida. Reykon incluso le preguntó públicamente a J Álvarez qué esperaba para ofrecer un concierto propio en Bogotá Arena. La respuesta del público no dejó dudas sobre el entusiasmo que despertó esa posibilidad.

Así terminó el primer Bogotá Arena de Reykon

El reguetonero paisa cerró esta primera fecha con ‘Se Aloca‘, su colaboración con J Balvin, y finalmente ‘Tu Cuerpo Me Llama‘. Para despedirse, apareció con un gabán negro y una capucha. Al terminar la canción, un efecto de fuego controlado iluminó su espalda y dibujó una imagen semejante a unas alas en llamas. Todo indica que fue una salida pensada para dejar una imagen: la de un artista que mira hacia atrás, pero que también busca abrirse camino hacia una nueva etapa.

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El concierto fue una oportunidad para que el paisa revisara parte de su historia musical, pero también para recordar que todavía tiene camino por recorrer. Su repertorio conserva un lugar en la memoria de sus seguidores; el reto ahora está en sumar nuevas canciones a esa historia y recuperar un espacio entre las figuras más visibles del género

Cuando el espectáculo terminó, quedó la sensación de haber regresado a una época que parecía lejana, pero que sigue presente en la memoria de quienes crecieron con esas canciones. Reykon cumplió su promesa de llevar a Bogotá al pasado. Ahora, después de una noche en la que su historia volvió a ocupar el centro del escenario, queda por ver qué canciones tendrá para acompañar el futuro.

Otras de las canciones que Reykon interpretó en esta presentación fueron ‘Imaginándote’, ‘Secretos’, ‘Te gateo’, ‘Sin miedo’, ‘Macarena’, ‘El chisme’, ‘La suite’ y ‘Mochilera’.

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