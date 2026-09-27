Rock al Parque 2026: programación por días y horarios de la edición 30 del festival

Rock al Parque 2026 ya tiene horarios. La edición número 30 del festival se realizará el sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, con entrada gratuita. El encuentro, nacido en 1995, llega a tres décadas como uno de los festivales de música al aire libre más importantes de América Latina y reunirá propuestas de rock, metal, punk, ska, indie, hardcore, reggae y fusión.

La programación de este aniversario supera las 60 agrupaciones y suma cuatro escenarios: Plaza, Bio by Vans, ECO y BBC. Entre los principales invitados aparecen Mon Laferte, Apocalyptica y Serú Girán, nombres destacados por la organización para esta celebración. La chilena-mexicana cerrará la jornada del domingo; la banda finlandesa de metal con violonchelos hará lo propio el sábado, mientras que David Lebón y Pedro Aznar representarán a Serú Girán.

El cartel internacional reúne 34 agrupaciones, de las cuales 26 debutarán en Rock al Parque y seis llegarán por primera vez a Colombia: Ministry, Darkest Hour, Iseo & Dodosound, Niña Lobo, Decessus y Editors.

El festival también recupera artistas vinculados con su historia, entre ellos Los Tetas, Los Bunkers, Desorden Público y Tokyo Ska Paradise Orchestra. Además, incorpora 26 agrupaciones distritales seleccionadas mediante convocatorias públicas, entre ellas Perpetual Warfare, Skampida, Lika Nova, V for Volume, Valore y Vein.

Horarios por día de Rock al Parque 2026

Sábado 10 de octubre

Plaza: 14:00 Solegnium; 14:55 Narcocracia; 15:50 Vein; 16:50 Hellbutcher; 18:00 Burning Witches; 19:15 Stratovarius; 20:35 Perpetual Warfare; 21:45 Apocalyptica.

14:00 Solegnium; 14:55 Narcocracia; 15:50 Vein; 16:50 Hellbutcher; 18:00 Burning Witches; 19:15 Stratovarius; 20:35 Perpetual Warfare; 21:45 Apocalyptica. Bio: 15:20 Mashkera; 16:15 Ataque de Pánico; 17:15 Syracusæ; 18:15 Between the Buried and Me; 19:20 Valore; 20:20 Grave; 21:30 Triptykon.

15:20 Mashkera; 16:15 Ataque de Pánico; 17:15 Syracusæ; 18:15 Between the Buried and Me; 19:20 Valore; 20:20 Grave; 21:30 Triptykon. ECO: 15:00 No Dependiente; 15:55 End It; 17:00 Agua Bendita; 18:05 Nadie; 19:10 I.R.A.; 20:15 Darkest Hour.

15:00 No Dependiente; 15:55 End It; 17:00 Agua Bendita; 18:05 Nadie; 19:10 I.R.A.; 20:15 Darkest Hour. BBC: 14:50 Darkness; 15:50 El Em3; 16:55 Real House of Hate; 18:00 Kraken; 19:05 Info; 20:10 Pornomotora; 21:15 Los Setas.

Domingo 11 de octubre

Plaza: 14:00 Niña Lobo; 15:10 Alto Grado; 16:15 Claudio Narea; 17:30 Iseo & Dodosound; 18:45 Serú Girán; 20:10 Esteman; 21:30 Mon Laferte.

14:00 Niña Lobo; 15:10 Alto Grado; 16:15 Claudio Narea; 17:30 Iseo & Dodosound; 18:45 Serú Girán; 20:10 Esteman; 21:30 Mon Laferte. Bio: 14:30 La Brigada RPF; 15:25 El Punto Ska; 16:25 Desorden Público; 17:35 Tokyo Ska Paradise Orchestra; 18:45 Green Valley; 19:50 Skampida; 21:00 Gondwana & Quique Neira.

14:30 La Brigada RPF; 15:25 El Punto Ska; 16:25 Desorden Público; 17:35 Tokyo Ska Paradise Orchestra; 18:45 Green Valley; 19:50 Skampida; 21:00 Gondwana & Quique Neira. ECO: 14:30 Brina Quoya; 15:25 Elsa Riveros; 16:20 Lo mismo decían de Juana; 17:15 Los Tetas; 18:25 La Monky Band; 19:25 Porter; 20:35 Bandalos Chinos.

14:30 Brina Quoya; 15:25 Elsa Riveros; 16:20 Lo mismo decían de Juana; 17:15 Los Tetas; 18:25 La Monky Band; 19:25 Porter; 20:35 Bandalos Chinos. BBC: 14:20 Últimos Nietos; 15:25 Nawal; 16:30 Wañukta Tonic; 17:35 Margarita Siempre Viva; 18:35 Medved; 19:35 Doris Vespa; 20:40 Nicolai Fella.

Lunes 12 de octubre

Plaza: 14:00 Pez Errante; 14:55 Lutter; 16:00 División Minúscula; 17:10 Ratones Paranoicos; 18:20 Boca de Serpiente; 19:30 Ministry; 21:00 Rata Blanca.

14:00 Pez Errante; 14:55 Lutter; 16:00 División Minúscula; 17:10 Ratones Paranoicos; 18:20 Boca de Serpiente; 19:30 Ministry; 21:00 Rata Blanca. Bio: 14:00 Las Fokin Biches; 15:05 Sistema de Entretenimiento; 16:10 Trotsky Vengarán; 17:15 V for Volume; 18:10 StayWay; 19:10 Editors; 20:30 Los Bunkers.

14:00 Las Fokin Biches; 15:05 Sistema de Entretenimiento; 16:10 Trotsky Vengarán; 17:15 V for Volume; 18:10 StayWay; 19:10 Editors; 20:30 Los Bunkers. ECO: 15:00 Casi; 16:00 Algiers; 17:05 Lika Nova; 18:00 Alcalá Norte; 19:05 Laura Pérez; 20:00 Lucio Feuillet.

15:00 Casi; 16:00 Algiers; 17:05 Lika Nova; 18:00 Alcalá Norte; 19:05 Laura Pérez; 20:00 Lucio Feuillet. BBC: 14:00 The Klaxon; 15:05 La Severa Matacera; 16:10 Tizishi; 17:15 Zalama Crew; 18:20 Los Elefantes; 19:25 Ghetto Kumbé; 20:30 Kill the Clowns.

La celebración de los 30 años de Rock al Parque, además, incluye actividades fuera del Simón Bolívar, como exposiciones, conciertos en localidades y un foro de periodismo musical.

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