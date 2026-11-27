Desde las primeras horas de este 26 de noviembre, unas imágenes de Lina Tejeiro y Ryan Castro comenzaron a circular en redes sociales y despertaron comentarios entre sus seguidores. La aparición de los dos artistas llamó la atención debido al ‘shippeo’ que surgió meses atrás, luego de que la actriz confesara sentir atracción por el cantante paisa.

Sin embargo, las imágenes no corresponden a un encuentro sentimental entre los dos, como lo sugirieron algunos, sino al primer adelanto de ‘Modita antigua‘, la nueva canción del reguetonero para la temporada decembrina. En el video promocional también aparecen el actor Gregorio Pernía y el ex ciclista Rigoberto Urán, quienes harán parte de la producción audiovisual del tema.

¿Cuándo se estrena ‘Modita antigua’, la nueva canción de Ryan Castro?

El antioqueño de 32 años anunció que su nuevo sencillo estará disponible el próximo 1 de diciembre, a las 7:00 p.m., hora de Colombia. El cantante compartió un adelanto de la producción audiovisual en sus redes sociales, donde dejó ver algunos detalles de la historia que acompañará el lanzamiento.

La canción hace parte de la tradición musical que el artista ha construido alrededor de la temporada navideña. Desde hace varios años, el intérprete de ‘Mujeriego’ presenta canciones para diciembre a través de Richy, el personaje con el que protagoniza estas producciones.

En esta oportunidad, la historia tiene como protagonistas a Ryan Castro y Lina Tejeiro. En el adelanto, el cantante intenta conquistar a la actriz, pero se encuentra con otros pretendientes, interpretados por Gregorio Pernía y Rigoberto Urán, que también buscan llamar su atención.

De acuerdo con lo que se observa, la producción tiene una historia de humor con referencias al Viejo Oeste. Además, tanto la canción como el videoclip cuentan con la participación del productor SOG.

Las canciones navideñas de Ryan Castro

El paisa comenzó esta tradición en 2021 con ‘Mujeriego’. En 2022 presentó dos canciones: ‘El Pan de Estefanía’ y ‘La Garrafa’; mientras que en 2023 lanzó ‘Richy (El Pichón)’ y ‘El Bote’. Al año siguiente sorprendió con ‘El Chucu Chucu’, una colaboración con Juanes y SOG, y en 2025 estrenó ‘Mi Fortuna’, junto a SOG.

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Con ‘Modita antigua’, cuyo lanzamiento está previsto para el 1 de diciembre de 2026, el cantante sumará su octava canción a esta tradición musical que protagoniza con su personaje Richy.

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