Shakira y Beéle estrenaron ‘Algo tú’, su nueva canción: video, letra completa y más

En la noche de este 4 de marzo, la cantante Shakira presentó una nueva colaboración junto al artista urbano Beéle. Se trata de 'Algo tú’, un sencillo que reúne por primera vez a los dos músicos colombianos en una canción interpretada únicamente por ellos.

El lanzamiento llegó después de que ambos interpretaran el tema en vivo el pasado fin de semana durante el multitudinario concierto que la cantante ofreció en el Zócalo de la Ciudad de México, en la capital mexicana. El espectáculo congregó a cientos de miles de personas y sirvió como adelanto del sencillo antes de su publicación oficial en plataformas digitales.

Así suena ‘Algo tú’, la nueva canción de Shakira y Beéle

La canción combina elementos de la música urbana con ritmos de raíz caribeña. En su sonido aparecen influencias afro y guiños a instrumentos tradicionales colombianos, como la gaita, un detalle que remite al origen común de ambos artistas en Barranquilla. La producción estuvo a cargo de A.C. y Flambo, junto con los propios intérpretes.

Aunque esta no es la primera vez que coinciden en un proyecto musical, sí marca su primer tema a dúo. En 2025 participaron juntos en una nueva versión de ‘Hips Don’t Lie’ grabada junto al británico Ed Sheeran para una iniciativa con la plataforma Spotify que celebró el aniversario del álbum Oral Fixation, Vol. 2.

El estreno de ‘Algo tú’ llega en medio de un momento de intensa actividad para Shakira. La artista continúa impulsando su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour‘, que se convirtió en la gira en español con mayor recaudación de la historia según datos difundidos por Billboard, con más de 3,3 millones de asistentes y decenas de conciertos en estadios de América.

Letra de ‘Algo tú’, canción de Shakira y Beéle

Quiero vivir contigo algo nuevo

Sin pensar hacia dónde me llevas

A las alturas no le tengo miedo

Porque cuando me agarra, siempre al cielo me eleva

Tú tienes, algo tú

Tú tienes, algo tú

Tú formas un escándalo, cuando dices algo tú

Algo tú

Un tikiti algo tú

Anda en un escándalo

Así como bailas tú

Igual ya qué

Igual ya qué

Igual ya qué

Igual ya qué

Somos, dos ojos del mismo sueño.

Somos, dos ramas del mismo árbol

Vamos en la carretera

Nada en el maletero

Y a donde la vida nos lleve

Todo lo bonito queda

Queda pegao’ en el pecho

Y lo que no sirve fue, fue, fue.

Somos espuma de la misma ola

Una ola de la misma orilla

Una orilla de esas del Tayrona

Voy a hacerte una casa en el aire

Al laito de la de Escalona

Como el Magdalena desemboca, yo quiero

Descansar en tu boca.

Si tenemo’ algo que decir, lo decimo’ cantando

Y si hay que llora’ entonce’ lo hacemo’ tomando

Tú y yo somos el alegre y el llamador.

Somos dos “ay, hombre” en un vallenato.

Que fluya,

Se desborda el río

Que fluya,

Sube la marea

Que fluya

Que fluya

Y si me critican

Que fluya

No me da ni pena

Que fluya

Yo nunca me meto

Que fluya

En la vida ajena

Que fluya

Vamos en la carretera

Nada en el maletero

Y a donde la vida nos lleve

To’ lo bonito que era

Queda pegao’ en el pecho

Y lo que no sirve fue, fue, fue.

Tu eres que cule bombón

Tu eres que cule bombón

Tu eres que cule bombón

Tu eres que cule bombón

Y si me critican

Que fluya

No me da ni pena

Que fluya

Yo nunca me meto

Que fluya

En la vida ajena

Que fluya

Que fluya

Que fluya

Que fluya

Que fluya

