Shakira y Beéle estrenaron ‘Algo tú’, su nueva canción: video, letra completa y más

En la noche de este 4 de marzo, la cantante Shakira presentó una nueva colaboración junto al artista urbano Beéle. Se trata de 'Algo tú’, un sencillo que reúne por primera vez a los dos músicos colombianos en una canción interpretada únicamente por ellos.
El lanzamiento llegó después de que ambos interpretaran el tema en vivo el pasado fin de semana durante el multitudinario concierto que la cantante ofreció en el Zócalo de la Ciudad de México, en la capital mexicana. El espectáculo congregó a cientos de miles de personas y sirvió como adelanto del sencillo antes de su publicación oficial en plataformas digitales.
Así suena ‘Algo tú’, la nueva canción de Shakira y Beéle
La canción combina elementos de la música urbana con ritmos de raíz caribeña. En su sonido aparecen influencias afro y guiños a instrumentos tradicionales colombianos, como la gaita, un detalle que remite al origen común de ambos artistas en Barranquilla. La producción estuvo a cargo de A.C. y Flambo, junto con los propios intérpretes.
Aunque esta no es la primera vez que coinciden en un proyecto musical, sí marca su primer tema a dúo. En 2025 participaron juntos en una nueva versión de ‘Hips Don’t Lie’ grabada junto al británico Ed Sheeran para una iniciativa con la plataforma Spotify que celebró el aniversario del álbum Oral Fixation, Vol. 2.
El estreno de ‘Algo tú’ llega en medio de un momento de intensa actividad para Shakira. La artista continúa impulsando su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour‘, que se convirtió en la gira en español con mayor recaudación de la historia según datos difundidos por Billboard, con más de 3,3 millones de asistentes y decenas de conciertos en estadios de América.
Letra de ‘Algo tú’, canción de Shakira y Beéle
Quiero vivir contigo algo nuevo
Sin pensar hacia dónde me llevas
A las alturas no le tengo miedo
Porque cuando me agarra, siempre al cielo me eleva
Tú tienes, algo tú
Tú tienes, algo tú
Tú formas un escándalo, cuando dices algo tú
Algo tú
Un tikiti algo tú
Anda en un escándalo
Así como bailas tú
Igual ya qué
Igual ya qué
Igual ya qué
Igual ya qué
Somos, dos ojos del mismo sueño.
Somos, dos ramas del mismo árbol
Vamos en la carretera
Nada en el maletero
Y a donde la vida nos lleve
Todo lo bonito queda
Queda pegao’ en el pecho
Y lo que no sirve fue, fue, fue.
Somos espuma de la misma ola
Una ola de la misma orilla
Una orilla de esas del Tayrona
Voy a hacerte una casa en el aire
Al laito de la de Escalona
Como el Magdalena desemboca, yo quiero
Descansar en tu boca.
Si tenemo’ algo que decir, lo decimo’ cantando
Y si hay que llora’ entonce’ lo hacemo’ tomando
Tú y yo somos el alegre y el llamador.
Somos dos “ay, hombre” en un vallenato.
Que fluya,
Se desborda el río
Que fluya,
Sube la marea
Que fluya
Que fluya
Y si me critican
Que fluya
No me da ni pena
Que fluya
Yo nunca me meto
Que fluya
En la vida ajena
Que fluya
Vamos en la carretera
Nada en el maletero
Y a donde la vida nos lleve
To’ lo bonito que era
Queda pegao’ en el pecho
Y lo que no sirve fue, fue, fue.
Tu eres que cule bombón
Tu eres que cule bombón
Tu eres que cule bombón
Tu eres que cule bombón
Y si me critican
Que fluya
No me da ni pena
Que fluya
Yo nunca me meto
Que fluya
En la vida ajena
Que fluya
Que fluya
Que fluya
Que fluya
Que fluya
