Shakira rompe nuevo récord en su concierto en el Zócalo en CDMX: “No se compara con nada”

Shakira sigue haciendo historia a nivel mundial. La artista colombiana de 49 años ha llevado su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour a diferentes países; incluso, se ha presentado en lugares a los que hace más de dos décadas no iba.

Así fue el concierto de Shakira en Zócalo en CDMX

Este fin de semana, la cantante se despidió de su público en México con un histórico concierto gratuito en el Zócalo donde rompió un récord al reunir más de 400.000 personas. “400.000 personas disfrutamos del gran espectáculo de Shakira, desde la Plaza de la Constitución (Zócalo) hasta el Monumento a la Revolución”, dijo Clara Brugada Molina, jefe del Gobierno.

Por su parte, Shakira expresó su felicidad por estar junto a ese público que para ella es muy especial: “La historia de amor y amistad que yo tengo con México no se compara a nada. Me siento tan agradecida por todo lo que hacen por mí. Esta noche prometo darles todo”.

@gqmexico #Shakira convirtió el Zócalo en un momento histórico. 400 mil personas reunidas en una sola noche y un estreno inesperado junto a Beéle que elevó aún más el cierre de su gira en México. Un show que confirma por qué sigue marcando el ritmo de la música latina en todo el mundo. #shakirachallenge #beele #beelemusic ♬ Shakira - Thay Barbozete B.M

Una fuente cercana a la artista aseguró que ella estaba con muchos nervios y expectativa por ese concierto. “Ella sabe que este puede ser el concierto más importante de su carrera. Y quiere devolverle al público mexicano todo el apoyo que le han dado a lo largo de su carrera”. Este concierto se convirtió en el segundo que la artista hace en ese lugar. En 2007 reunió 210.000 personas. El Zócalo, que es uno de los espacios públicos más grandes del mundo, ha sido testigo de momentos históricos, protestas políticas y conciertos masivos. Sin embargo, la actuación de Shakira marcó un nuevo récord en cuanto a la cantidad de asistentes, superando cifras anteriores y convirtiéndose en uno de los conciertos más multitudinarios realizados por una artista femenina en América Latina.

El espectáculo fue una mezcla de todas sus etapas. Hubo momentos para recordar a la Shakira rockera de los noventa, la estrella global del pop anglo con Hips Don’t Lie, y la mujer que ha transformado sus vivencias personales en himnos de empoderamiento. Ante los miles de fans, la barranquillera dijo: “La historia de amor y amistad que yo tengo con México no se compara a nada”.

Con este concierto, Shakira no solo puso punto final a su paso por México, sino que también reafirmó su posición en la industria musical a nivel global. “Estará en mi top de conciertos favoritos por siempre”, “estamos tan orgullosos de ti”, “la artista más grande y completa que ha dado el mundo”, “orgullo de Colombia y Latinoamérica”, “eres la mejor”, son algunos de los comentarios de los internautas y asistentes al show.