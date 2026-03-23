Sin “arresto” colombiano pero salvados de la lluvia y con festivo: así cerró el FEP 2026

La intérprete de éxitos como 'Please Please Please', venía de presentaciones en Brasil, Argentina y Paraguay. Fotografía por: Camilo Gómez Forero

El domingo 23 de mayo marcó el cierre de la edición número 15 del Festival Estéreo Picnic en Bogotá, una jornada en la que el tiempo se convirtió en el recurso más valioso para los asistentes, decididos a aprovechar cada minuto de un fin de semana que, una vez más, transformó la ciudad en “Un Mundo Distinto”.

Desde las primeras horas del día, las filas en las activaciones de marca evidenciaron la alta afluencia de público. Los escenarios, por su parte, comenzaron a poblarse rápidamente con fanáticos dispuestos a esperar durante horas para asegurar un lugar privilegiado frente a sus artistas favoritos.

En medio de la oferta de experiencias, los asistentes encontraron espacios para el juego y la interacción con retos de equilibrio, puntería y estrategia, además de propuestas como un cóctel inspirado en Sabrina Carpenter, una mezcla de jugo de cereza y whisky, que, junto a la bebida, ofrecía la posibilidad de llevarse un recuerdo en fotografía física.

Con el paso de las horas, la música tomó el protagonismo absoluto. El bogotano DVD abrió la maratón de presentaciones en el escenario Lago con un show cercano y contundente, en el que destacó la importancia del público en la carrera de los artistas.

Más adelante, el venezolano Lasso logró uno de los momentos más coreados de la jornada en el escenario Bosque, donde canciones como “Ojos Marrones” y “En otra vida” fueron interpretadas al unísono por el público. Su presentación también incluyó comentarios críticos hacia la izquierda política, dejando clara su postura frente a la situación de su país.

La diversidad sonora del festival se hizo evidente con presentaciones como las de Viagra Boys, Macario Martínez y Rusowsky, quienes convocaron audiencias fieles que acompañaron cada tema, confirmando la amplitud de propuestas que caracteriza al evento.

Hacia las 7:00 p.m., Interpol se tomó la tarima en medio de un cambio inesperado en el clima. Las primeras gotas de lluvia del fin de semana aparecieron como telón de fondo, obligando al público a cubrirse con capas plásticas que, una vez más, tiñeron de colores el paisaje.

Sin embargo, la lluvia fue tan efímera como simbólica, ya que cesó casi al mismo tiempo que la banda abandonó el escenario, devolviendo el protagonismo al frío bogotano.

Ya entrada la noche, los asistentes se enfrentaron a una de las decisiones más difíciles del festival, Deftones y Doechii ofrecieron espectáculos de alta intensidad, mientras parte del público comenzaba a asegurar su lugar para los actos principales.

El momento más esperado llegó con la aparición de Sabrina Carpenter en el escenario principal, en lo que representó su último show en Sudamérica. Con una puesta en escena cargada de coreografías, escenografía y cercanía con el público, la artista logró que miles de voces se unieran en temas como “Espresso” y “Manchild”.

Uno de los instantes más comentados de la noche ocurrió durante la interpretación de “Juno”, cuando, contrariando las expectativas del público, decidió “esposar” a su colega Doechii en lugar de alguna figura local, generando sorpresa, pero sin disminuir la euforia general.

Para muchos, la jornada concluyó con Skrillex, quien convirtió el cierre en una celebración colectiva. Entre luces, electrónica y una energía inagotable, los asistentes se aferraron a las últimas horas de la experiencia.

Como broche de oro, la aparición de Young Miko como invitada especial sumó un nuevo momento memorable, anticipando futuros lanzamientos y desatando la emoción del público.

Así, entre fuegos artificiales, música y una multitud que se resistía a despedirse, se cerró una nueva edición del Festival Estéreo Picnic. Tras tres días de celebración, solo queda el eco de las canciones, el descanso de un lunes festivo y la certeza de que habrá que esperar un año más para volver a vivir el que muchos consideran el fin de semana más feliz del año.

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