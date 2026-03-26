El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Música y Conciertos

‘Te quiero ver campeón’: letra, video y más sobre el himno popular a la selección Colombia

La canción reúne a figuras del género como Jessi Uribe, Paola Jara, Arelys Henao, Pipe Bueno, Jhonny Rivera, Luis Alfonso, Alzate, entre otros.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Por Daniel Guerrero Aldana
26 de marzo de 2026
Luis Alfonso, Jhon Alex Castaño, Luisito Muñoz, Pipe Bueno, Arelys Henao, Alzate y Francy en el videoclip de 'Te quiero ver campeón', canción para la selección Colombia.
Fotografía por: Cortesía

A pocos meses del inicio del Mundial FIFA 2026, una colaboración entre importantes exponentes de la música popular colombiana vio la luz con un objetivo claro: acompañar a la selección Colombia en su camino al torneo más importante del planeta.

El tema, titulado 'Te quiero ver campeón’, reunió a voces como Jessi Uribe, Paola Jara, Arelys Henao, Pipe Bueno, Jhonny Rivera, Ciro Quiñónez, Alzate, Luis Alfonso, Francy, Luisito Muñoz y Jhon Alex Castaño.

La canción, publicada este 25 de marzo junto a un video oficial, apunta a convertirse en un tema de apoyo para la Selección Colombia con una letra centrada en el fútbol, la hinchada, algunos de los jugadores más importantes y el orgullo por el país.

Aunque no es un tema oficial del torneo ni de la FIFA, ‘Te quiero ver campéon’ se suma a la lista de canciones que suelen aparecer en momentos clave del fútbol colombiano. En esta ocasión, el protagonismo lo tiene la música popular, un género que tiene amplio alcance entre el público local y que también empieza a ocupar este tipo de espacios ligados al deporte.

Video y letra de ‘Te quiero ver campeón’, canción para la selección Colombia

Video Thumbnail

Hoy hay fiesta en el barrio

Prendan la televisión

Alisten la camiseta la tri de mi selección

Préndanme dos velitas

Una pa’ James y otra pa’ Lucho

Ya empezó la previa

Pongan volumen que no la escucho

--

Me subió la fiebre, pero por la tricolor

Póngale la fe que Colombia grita gol

50 millones, pero un solo corazón

Dame una alegría

Que te quiero ver campeón

Me subió la fiebre, pero por la tricolor

Póngale la fe que Colombia grita gol

50 millones, pero un solo corazón

Dame una alegría

Que te quiero ver campeón

--

Con Ospina y Vargas

El balón no entra

Que par de murallas Davinson y cuesta

En el medio campo dame siempre a Ríos

Jhon Arias por la banda que no falte Lerma.

--

Préndame dos velitas

Una pa’ James y otra pa’ Lucho

Ya empezó la previa

Pongan volumen que no la escucho

--

Me subió la fiebre, pero por la tricolor

Póngale la fe que Colombia grita gol

50 millones, pero un solo corazón

Dame una alegría

Que te quiero ver campeón

Me subió la fiebre, pero por la tricolor

Póngale la fe que Colombia grita gol

50 millones, pero un solo corazón

Dame una alegría

Que te quiero ver campeón

--

Préndame dos velitas

Una pa’ James y otra pa’ Lucho

Ya empezó la previa pongan volumen que no la escucho

--

Me subió la fiebre, pero por la tricolor

Póngale la fe que Colombia grita gol

50 millones, pero un solo corazón

Dame una alegría

Que te quiero ver campeón.

Me subió la fiebre, pero por la tricolor

Póngale la fe que Colombia grita gol

50 millones, pero un solo corazón

Dame una alegría

Que te quiero ver campeón

Me subió la fiebre, pero por la tricolor

Póngale la fe que Colombia grita gol

50 millones, pero un solo corazón

Dame una alegría

Que te quiero ver campeón

--

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes. Por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo de entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Daniel Guerrero Aldana

Por Daniel Guerrero Aldana

Periodista y comunicador social egresado de la Universidad Central con máster en Innovación Social. Escribe sobre entretenimiento, con enfoque crítico y sensibilidad por las historias que conectan con la gente.nguerrero@elespectador.com
Temas:

Te quiero ver campeón

Te quiero ver campeón letra

Selección Colombia

Canción Selección Colombia

Jessi Uribe

Pipe Bueno

Luis Alfonso

Paola Jara

Revista Vea

Vea

Noticias hoy

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.