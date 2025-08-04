Vallenato al parque 2026: días, artistas, lugar y más del festival en Bogotá

La tercera edición del evento se realizará en el Parque Metropolitano Simón Bolívar los próximos sábado 22 y domingo 23 de agosto.

El evento, creado y organizado por el Instituto Distrital de Arte y que este año cuenta con la alianza de Olímpica Stereo, ya dio a conocer la nómina de artistas que presentará gratuitamente para los bogotanos,

“La singularidad de Vallenato al Parque 2026 radica en su capacidad para reunir, en un escenario público y gratuito, la riqueza y diversidad de este género en todas sus expresiones. El festival visibiliza los múltiples formatos, estilos y apuestas creativas, propiciando un espacio de encuentro entre la tradición, la memoria y las nuevas formas de creación e interpretación”, explicó María Claudia Parias, directora del Idartes, sobre la programación diversa del evento.

Elder Dayán, Ana del Castillo y Farid Ortiz en la nómina de Vallenato al parque 2026

Los primeros en ser anunciados fueron: Amín Martínez, fundador de Los Chiches del Vallenato; Farid Ortiz, Otto Serge, Los Diablitos, agrupación fundada por Omar Geles y Miguel Morales, y Beto Zabaleta. Luego se confirmó que Elder Dayán, actual jurado en el reality musical de Caracol, ‘Yo me llamo’, estará en tarima.

Por su parte, Jorge Pabuena presentará ‘Leyendas’, un proyecto que rinde homenaje al repertorio clásico del género acompañado por dos referentes: Silvio Brito y Marcos Díaz.

Rafa Pérez, Los K Morales, agrupación integrada por Kanner y Keyner Morales; y Aniel Velásquez, exvocalista de Los Inquietos del Vallenato, también se presentarán en el festival.

La cuota femenina corre por cuenta de Karen Lizarazo y Ana del Castillo.

El festival también abrirá espacio a nuevas propuestas El artista arhuaco Kandy Maku presentará su proyecto que mezcla el vallenato con los ritmos tradicionales de la Sierra Nevada de Santa Marta Las agrupaciones distritales seleccionadas mediante la convocatoria del Programa Distrital de Estímulos también tendrán su espacio.

Algunas de ellas son: El Combo Nuestra Tierra, agrupación integrada principalmente por jóvenes bogotanos que ha obtenido reconocimientos en el Festival Francisco el Hombre y ha representado a Colombia en escenarios internacionales. Jaime Espitaleta, cantante formado en distintos formatos televisivos nacionales que actualmente desarrolla una propuesta enfocada en el vallenato romántico.

La representación distrital se completa con VACAP, agrupación que mezcla elementos pop, rock y vallenato; y Alfredo Gómez y Los Hijos de Majagual.

En el 2025 la asistencia al evento fue de más de 52.000 personas.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento