Viuda de Yeison Jiménez reaccionó a elección del nuevo cantante de La Banda del Aventurero

La Banda del Aventurero ya tiene nueva voz. Luego de varios meses de búsqueda y un proceso de selección que reunió a intérpretes de diferentes lugares, Cristian Vélez fue elegido para asumir el micrófono principal de la agrupación que acompañó a Yeison Jiménez durante buena parte de su carrera.

La elección se dio en medio del reality creado por el equipo del fallecido artista, con el propósito de encontrar un cantante que pudiera continuar junto a los músicos de la agrupación y mantener vigente el repertorio que dejó Jiménez. Sonia Restrepo, viuda del intérprete y una de las integrantes del equipo encargado de este proceso, se refirió en el programa a lo que significó llegar a esta decisión.

¿Qué dijo Sonia Restrepo sobre el nuevo cantante de La Banda del Aventurero?

Para Restrepo, la elección de la nueva voz de la agrupación estuvo atravesada por el respeto hacia la memoria de Yeison Jiménez. La también empresaria explicó que todo el proceso se realizó teniendo presente el vínculo que el cantante construyó con sus seguidores y el significado que tiene su música para quienes lo acompañaron durante su trayectoria.

“Se hizo con mucho amor y profundo respeto por mi esposito Yeison Jiménez y su memoria”, expresó la viuda del artista en declaraciones para el reality.

La elección de Cristian Vélez representa así una nueva etapa para los músicos que durante años acompañaron a Jiménez en sus presentaciones. El cantante antioqueño, dedicado a la música popular y con experiencia en otros géneros de la música regional, se impuso entre los participantes que llegaron a las últimas etapas del proceso.

Sin embargo, para Sonia Restrepo el objetivo de esta búsqueda va más allá de encontrar a un intérprete que se encargue de cantar las canciones que hicieron conocido a Yeison. La continuidad de la agrupación también está relacionada con la intención de mantener vivo el trabajo musical que dejó el artista tras su muerte.

“Es algo que estamos haciendo con la idea de que su legado no muera y que la gente siga disfrutando de sus hermosas letras y que llegue a cada rincón de Colombia y otras partes del mundo”, señaló.

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La Banda del Aventurero comenzó este proceso después de la muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo. Desde entonces, sus músicos y el equipo cercano al cantante han buscado la manera de continuar con el proyecto artístico y de preservar las canciones que hicieron parte de su carrera.

El reality documentó las diferentes etapas de esa búsqueda y permitió conocer a los aspirantes que querían convertirse en la nueva voz de la agrupación. El proceso también enfrentó dificultades en su difusión debido al cierre del canal de YouTube de la banda, situación que retrasó la publicación de algunos contenidos.

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Con la elección de Cristian Vélez, La Banda del Aventurero continúa su camino con una nueva voz al frente, mientras Sonia Restrepo y el equipo de Yeison Jiménez mantienen como propósito que las canciones del artista sigan llegando a sus seguidores en Colombia y otros países.

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