Nació hijo de Antonia Botero, de Los Chicaneros. Así fue el reencuentro familiar

Hace algo más de un año Antonia Botero, la menor de la familia conocida en las redes sociales como Los Chicaneros perdió su primer bebé.

La familia, que se ha vuelto muy popular digitalmente por mostrar cómo viven los latinos en Estados Unidos, está radicada en Orlando, Estados Unidos, en ese entonces vivió un momento difícil, ya que esperaban con ilusión al pequeño Thiago, fruto de la unión de Antonia y Chavi con mucha ilusión.

La pérdida, que se supo porque Antonia fue a un control con la ginecóloga y allí le avisaron que el bebé se había perdido, también provocó reacciones de todo tipo en redes e incluso Antonia tuvo que salir a pedir más empatía, pues fue atacada.

Nació Natanael, el más pequeño de Los Chicaneros

Ahora el panorama es bien distinto, la familia ha compartido con regocijo el nacimiento del bebe Arco iris de Antonia, quien hace un par de días dio a luz al pequeño Natanael. Como era de esperarse los detalles previos y posteriores al nacimiento quedaron consignados en las redes sociales.

Chavi compartió un video del último día embarazada de Antonia, cómo alistaron la maleta del bebé, la despedida de su gato, el traslado hacia la clínica y finalmente, la llegada del primogénito. Fue el 5 de julio que nació el más pequeño del clan.

“Bienvenido al mundo y a nuestra familia, te estábamos esperando con todo el amor; conocerte fue lo más lindo de la vida. Pasaremos una vida juntos”, fueron las palabras que se leyeron con motivo de la llegada de Natanael.

“Un pequeño ser, un enorme amor, una familia aún más fuerte”, se leyó en otro de los post publicados.

“Te soñamos tantas veces… y ahora te tenemos en nuestros brazos, eres nuestro sueño hecho realidad. Con ustedes la razón de nuestras vidas…Bienvenido, Natanael", escribió su madre.

También aparecen fotos del bebé junto a los demás miembros de la familia e imágenes de Antonia alimentado al pequeño.

Recientemente Chavi compartió un video sobre lo que pasó la primera noche posparto del bebé. Allí se ve a Antonia en la cama y cansada, después de la labor, y a su pareja atendiendo al pequeño que hacia las 2 de la mañana pidió ser alimentado.

También hay que mencionar que el bebé ya cuenta con su cuenta de Instagram, que fue abierta por sus padres semanas antes del nacimiento. Allí se han publicados varios post donde se ve A Antonia embarazada y por supuesto, las primeras instantáneas de él.

“Este no ha sido solo un embarazo, ha sido un viaje de crecimiento, amor y transformación. Hemos aprendido juntos… y aunque aún no te tengo en mis brazos, ya me enseñaste a ser más fuerte. Todo lo que soy, ahora también es por ti “, fue uno de los últimos post que Antonia subió a su feed de Instagram, antes de dar a luz.

