El conmovedor relato de famosa reina ahora convertida en monja: “Sufrí depresión”

Hasta hace tres años Kamila Rodrigues Cardoso era una joven modelo y que se proyectaba como uno de los rostros más bellos de Brasil. La también reina de belleza nació en Patos de Minas, en el estado de Minas Gerais y había ganado el concurso belleza Miss Continente Teen Sol Naciente. Este título la llevaría a participar en Miss Brasil y luego en Miss Universo.

Sin embargo, Kamila declinó seguir en la búsqueda de la corona, pues enfrentaba un proceso personal que venía desde hacía años y no había podido superar.

Desde niña, padeció una profunda crisis emocional a causa de la muerte de su padre. Esto la llevó a tener episodios de depresión y ansiedad a lo largo de su adolescencia. Ella misma ha declarado en las entrevistas que creó que el mundo del modelaje o los reinados y el reconocimiento serían una buena manera de superar sus momentos difíciles, pero fue lo contrario. EL vacío interior persistía.

“Ser modelo ya no me llenaba”, Kamila Rodrigues

“Durante mi época como modelo, pensé que había encontrado mi vocación. Pero a los 9 años perdí a mi padre, y en la adolescencia, me di cuenta de que ya no lo tendría, así que empecé a sufrir depresión y ansiedad, y empecé a pensar que ser modelo ya no me llenaba el corazón”, declaró en una entrevista con el programa ‘The Noite’.

Las cosas para la ex modelo cambiaron cuando durante una misa a la que asistió como parte de esa búsqueda espiritual que deseaba, se sintió profundamente inspirada. Eso sumado a que observó detenidamente a una monja, la hizo repensar su vida. “Vi en ella una luz muy intensa”, comentó en entrevista la ahora religiosa.

La joven comenzó a acariciar la idea de convertirse en monja y llevar los hábitos.

Fue de visita al convento y luego al regresar, que no tuvo dudas de que en el servicio hallaría la plenitud. Fue así como dejó el mundo del glamur y la pasarela y adoptó el nombre de Eva, en referencia al personaje bíblico del comienzo del mundo, y hoy forma parte de la Congregación Sancta Dei Genitrix, dirigida por José Ribamar R. Dias, un sacerdote ortodoxo. Kamila Rodrigues ahora es la hermana Eva.

Por su belleza indiscutible el rostro de la ahora novicia, ordenada desde hace casi tres años, se ha popularizado en su país y ahora trasciende fronteras, ha recibido propuestas de matrimonio pero ella tiene claro que desea “ser la esposa de Jesús y vivir de manera consagrada”

Como parte de su labor social, Kamila ahora se dedica a ayudar a poblaciones vulnerables como la población en la región periférica de Sol Nascente, considerada una de las favelas más grandes del mundo.

