‘A otro nivel’: fuerte discusión entre participantes durante la conformación de equipos

En la noche del pasado 9 de marzo se emitió el capítulo 14 de ‘A otro nivel’, concurso musical de Caracol Televisión que recientemente entró en una nueva etapa de la competencia. Los 80 participantes que lograron superar las audiciones ahora deben organizarse en 20 grupos de cuatro integrantes cada uno, aunque la particularidad de esta fase es que son los propios concursantes quienes deciden cómo se conformarán esos cuartetos.

Para iniciar el proceso, la producción designó a 20 líderes. Cada uno debe elegir al segundo integrante de su equipo tras escucharlo cantar en el escenario y presionar el botón antes que cualquier otro rival. A partir de ese momento, el participante seleccionado se suma al cuarteto y queda encargado de escoger al tercer miembro, quien posteriormente hace lo mismo para completar el grupo.

En la mayoría de casos, los líderes dejan claras algunas instrucciones sobre el tipo de cantante que buscan, con la intención de orientar las decisiones del resto del equipo. Fue precisamente uno de esos criterios el que terminó generando una fuerte discusión dentro del grupo de Flow Session, liderado por Camille e integrado también por Maelo, Sergio David y Keylel.

Así fue la discusión entre Flow Session en ‘A otro nivel’

Tras la elección de Sergio David como tercer integrante del cuarteto, el cantante pasó de inmediato a ocupar el lugar de Maelo en la dinámica y asumió la responsabilidad de escoger al cuarto miembro del equipo. Su decisión llegó pocos minutos después, cuando escuchó cantar a Keylel en el ascensor: apenas iniciada la interpretación, presionó el botón y se adelantó a otros tres participantes que también buscaban sumarlo a sus grupos.

Keylel interpretó ‘Mi talismán’, canción popularizada por la cantante mexicana Ana Gabriel, y su presentación llamó la atención por una voz aguda y ronca a la vez, con un timbre que incluso llevó a algunos participantes a pensar que quien cantaba era una mujer. De hecho, Camille llegó a suponer que Sergio David había presionado el botón creyendo haber escuchado una voz femenina. Sin embargo, el concursante aseguró que había seguido la instrucción inicial del equipo: buscar un registro agudo y sensible, razón por la que decidió elegirlo.

Esta decisión generó incomodidad inmediata entre los integrantes de Flow Session que ya estaban en el equipo. Desde la sala en la que esperaban al resto de integrantes, tanto Camille como Maelo cuestionaron la decisión de Sergio David, al considerar que no había seguido la instrucción que se había planteado desde el inicio: completar el cuarteto con una mujer.

La tensión se hizo aún más fuerte cuando finalmente se reunieron los cuatro integrantes del grupo. Antes incluso de saludarlos, Camille dejó claro que la elección no correspondía a la estrategia que había planteado para su equipo. Maelo reforzó esa idea al recordar que el objetivo era conformar un cuarteto con dos hombres y dos mujeres.

Aunque la líder del grupo concluyó con un resignado “ya qué, toca seguir”, la reacción no pasó desapercibida para Keylel, quien respondió que, si su presencia no era bienvenida, prefería saberlo de inmediato para evaluar si había alguna forma de revertir la decisión.

A partir de ahí se produjo un intercambio de palabras entre los integrantes del equipo. Camille reiteró que la elección no correspondía a lo que tenía pensado para su grupo, mientras que Keylel defendió su lugar y señaló que, aunque en la competencia cada participante puede tener una estrategia clara, las decisiones también dependen de lo que ocurra en el momento y del talento que aparezca en el escenario.

