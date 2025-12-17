‘Accidente 2’ de Netflix: reparto completo, final explicado, dónde se grabó y más

Una de las series de Netflix más comentadas ha sido Accidente, una producción mexicana que presentó en su primera temporada una historia marcada por una tragedia que estalla durante una celebración infantil, cambiando la vida de varias familias. Un error, una serie de decisiones irresponsables y el silencio que sigue desencadenan un accidente fatal, dejando profundas heridas emocionales y abriendo un complicado entramado de culpas, mentiras y responsabilidades compartidas. A partir de ahí, la serie se sumerge en el duelo de los padres, la búsqueda de justicia y las tensiones que surgen cuando la verdad comienza a salir a la luz.

Sinopsis de la segunda temporada de ‘Accidente 2’

En esta segunda temporada, la historia se desarrolla un año después de la trágica fiesta infantil. Ahora, los personajes están en la búsqueda de reconstruir sus vidas, pero pronto se dan cuenta de que dejar atrás el pasado no es tan sencillo.

Durante los seis nuevos capítulos, la investigación avanza y se reabre el debate sobre quiénes fueron realmente responsables. Se enfoca en el duelo prolongado de los padres, mostrando cómo cada uno enfrenta la pérdida de manera diferente: algunos se aferran a la venganza, otros buscan una explicación que les ayude a seguir adelante, y algunos eligen el silencio como su forma de defensa.

Reparto de ‘Accidente 2’ de Netflix

Ana Claudia Talancón como Daniela, policía y madre de Rodrigo.

Sebastián Martínez como Emiliano Lobo, esposo de Daniela, abogado y padre de Rodrigo

Regina Blandón como Carla, esposa de David y reportera del caso de Rodrigo.

Alberto Guerra como El Charro, padre de Gabriel y esposo de Lupita.

Eréndira Ibarra como Lupita, esposa de El Charro y madre de Gabriel.

Shaní Lozano como Yolanda, empleada doméstica de la familia Lobo.

Silverio Palacios como Moncho, esposo de Yolanda.

Bárbara de Regil como Tamara (La Pantera), quien fue amante de El Charro, con quien tuvo una hija.

Valentina Acosta como Brenda, esposa de Javier y madre de Mateo.

Sebastián Guevara es Mateo, hijo de Brenda, quien falleció a causa del accidente.

Erick Elías como Fabián, padre de Paula.

Macarena García Romero como Lucía, hija de Daniela y Emiliano

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Qué pasó en el final explicado de ‘Accidente 2’?

El final de la serie que fue grabada en México en cuidades como Tequisquiapan, en el estado de Querétaro, se enfoca en la confrontación final entre la verdad y las repercusiones del accidente. A medida que avanza el proceso judicial y se revelan secretos ocultos, los personajes se ven obligados a asumir su responsabilidad.

Daniela y su esposo se encuentran atrapados en una encrucijada emocional, llenos de dudas sobre si todavía hay una oportunidad para reavivar su relación. Mientras tanto, Carla se embarca en un nuevo camino profesional después de que su sobrina dice que puede comunicarse con su hermano que ha fallecido. Al mismo tiempo, la relación entre Lupita y El Charro está marcada por una tensión constante, convirtiendo su matrimonio en un ambiente hostil. Después de escapar de la cárcel y atacar a Emiliano Lobos con la intención de matarlo, El Charro sigue decidido a cumplir su objetivo y, para lograrlo, se acerca nuevamente a Tamara, su expareja y madre de su hija, Chela.