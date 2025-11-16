¿Cuándo se estrena ‘Accidente 2’ en Netflix? Anuncian segunda temporada y tráiler

En la primera temporada de Accidente, la trama gira en torno a un trágico accidente que transformó por completo la vida de varias familias y que se convirtió en el catalizador de una intrincada red de secretos, engaños y culpas que involucra a todos los personajes. A medida que la historia avanzaba, se revelaron verdades ocultas que sacaron a la luz conflictos personales, conexiones inesperadas y decisiones que marcaron el destino tanto de las víctimas como de los responsables.

Trama de ‘Accidente 2’ de Netflix

Hace unos días, la plataforma de streaming confirmó la segunda entrega que será estrenada el próximo 10 de diciembre. De acuerdo con lo que revela el tráiler, la historia se sitúa un año después del trágico accidente que afectó a varias familias.

El guion promete adentrarse en cómo los personajes intentan reconstruir sus vidas, solo para darse cuenta de que dejar atrás el pasado no es tan sencillo. La verdad, la culpa, la venganza y la redención serán temas clave: algunos buscarán un cierre, otros anhelarán justicia, mientras que nuevas alianzas y rivalidades surgen, y secretos ocultos comienzan a revelarse.

Reparto de ‘Accidente 2’ de Netflix

Sebastián Martínez, recordado por varios éxitos en la televisión colombiana, llega a Accidente 2 en uno de los roles más exigentes de su carrera, enfrentando fuertes tensiones emocionales y dilemas internos. Ana Claudia Talancón, con una trayectoria sólida en el cine y las series mexicanas, también hace parte del elenco.

Al reparto también se une Alberto Guerra, quien ha dejado huella en importantes producciones internacionales. Aquí interpreta a un personaje marcado por cambios bruscos de temperamento. Finalmente, Eréndira Ibarra aporta su estilo intenso y cargado de matices, cualidad que encaja perfectamente con la atmósfera emocional que domina esta segunda temporada. La novedad para esta temporada en Bárbara de Regil quien llega como la misteriosa Tamara ‘La Pantera.

La producción regresa con las actuaciones de Alberto Guerra, Ana Claudia Talancón, Sebastián Martínez y Eréndira Ibarra Fotografía por: Netflix

A continuación, el reparto completo: