Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Películas, Series y Novelas

¿Cuándo se estrena ‘Accidente 2’ en Netflix? Anuncian segunda temporada y tráiler

La producción regresa con las actuaciones de Alberto Guerra, Ana Claudia Talancón, Sebastián Martínez y Eréndira Ibarra. Se une al elenco Bárbara de Regil, quien interpretará a Tamara “La Pantera”. 

Por Redacción Vea
16 de noviembre de 2025
La producción regresa con las actuaciones de Alberto Guerra, Ana Claudia Talancón, Sebastián Martínez y Eréndira Ibarra
Fotografía por: Netflix

En la primera temporada de Accidente, la trama gira en torno a un trágico accidente que transformó por completo la vida de varias familias y que se convirtió en el catalizador de una intrincada red de secretos, engaños y culpas que involucra a todos los personajes. A medida que la historia avanzaba, se revelaron verdades ocultas que sacaron a la luz conflictos personales, conexiones inesperadas y decisiones que marcaron el destino tanto de las víctimas como de los responsables. 

Trama de ‘Accidente 2’ de Netflix 

Hace unos días, la plataforma de streaming confirmó la segunda entrega que será estrenada el próximo 10 de diciembre. De acuerdo con lo que revela el tráiler, la historia se sitúa un año después del trágico accidente que afectó a varias familias. 

El guion promete adentrarse en cómo los personajes intentan reconstruir sus vidas, solo para darse cuenta de que dejar atrás el pasado no es tan sencillo. La verdad, la culpa, la venganza y la redención serán temas clave: algunos buscarán un cierre, otros anhelarán justicia, mientras que nuevas alianzas y rivalidades surgen, y secretos ocultos comienzan a revelarse.  

Vínculos relacionados

‘Mango’: reparto, dónde se grabó, final explicado y más de la película de amor
‘Los Ilusionistas 3’: fecha de estreno, elenco, dónde ver y más de la secuela
‘Tú siempre estuviste ahí’: Final explicado, reparto completo y más del kdrama
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Video Thumbnail

Reparto de ‘Accidente 2’ de Netflix 

Sebastián Martínez, recordado por varios éxitos en la televisión colombiana, llega a Accidente 2 en uno de los roles más exigentes de su carrera, enfrentando fuertes tensiones emocionales y dilemas internos. Ana Claudia Talancón, con una trayectoria sólida en el cine y las series mexicanas, también hace parte del elenco. 

Al reparto también se une Alberto Guerra, quien ha dejado huella en importantes producciones internacionales.  Aquí interpreta a un personaje marcado por cambios bruscos de temperamento. Finalmente, Eréndira Ibarra aporta su estilo intenso y cargado de matices, cualidad que encaja perfectamente con la atmósfera emocional que domina esta segunda temporada. La novedad para esta temporada en Bárbara de Regil quien llega como la misteriosa Tamara ‘La Pantera.  

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La producción regresa con las actuaciones de Alberto Guerra, Ana Claudia Talancón, Sebastián Martínez y Eréndira Ibarra

La producción regresa con las actuaciones de Alberto Guerra, Ana Claudia Talancón, Sebastián Martínez y Eréndira Ibarra

Fotografía por: Netflix

A continuación, el reparto completo: 

  • Ana Claudia Talancón como Daniela 
  • Alberto Guerra como Agustín Mejía 
  • Sebastián Martínez como Emiliano Lobo 
  • Eréndira Ibarra como Lupita 
  • Bárbara de Regil como Tamara ‘La Pantera’ 
  • Regina Blandón como Carla Robles 
  • Erick Elías como Fabián Vallejo 
  • Erik Hayser como David 
  • Macarena García como Lucía 
  • Shaní Lozano como Yolanda 
  • Sebastián Dante como Alex Mejía 
  • Valentina Acosta como Brenda 
  • Mauricio Isaac como Chief Santos 
  • Horacio García Rojas 
  • Ruben Zamora 
  • Luis Ernesto Franco 
Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

Bárbara de Regil

Accidente 2

Netflix

Accidente 2 Netflix

Accidente 2 tráiler

Accidente 2 reparto

Sebastián Martínez

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.