Actriz de 'Rigo' y conductora de 'La Descarga' protagonizan película de vida de Ozuna

Esta Navidad el reguetonero puertorriqueño Ozuna anunció que pronto se estrenará una película inspirada en su vida, que se llamará ‘Odisea’. La cinta que será dirigida por el español Alexis Morante, conocido por dirigir documentales sobre Alejandro Sanz y David Bisbal, fue rodada en República Dominicana, Puerto Rico y Nueva York. El guion fue escrito por el dominicano David Maler y la española Almudena Ramírez, quien también participó en ‘La Casa de Papel’ y ‘Tiny, el gran cambio de violeta’.

Según el artista es un relato que servirá de inspiración a niños y jóvenes, para alcanzar sus sueños “y no se rindan hasta lograrlos”.

“‘Odisea’, producida por Bear With Oz Films, es un proyecto que “trabajamos con mucha dedicación, con el objetivo de que mi historia pueda servir de inspiración a niños y jóvenes a que no paren de perseguir sus sueños y no se rindan hasta lograrlos”, dijo el reguetonero en el comunicado oficial dado a los medios.

Dentro de la información que también se confirmó está el elenco del largometraje que incluye dos figuras colombianas reconocidas. Una de ellas es la actriz Ana María Estupiñán, protagonista de novelas exitosas como ‘La Pola’ y ‘Rigo’, y quien por lo que se anticipó en el tráiler revelado de la película, tendría un rol principal, ya que sería el interés romántico de la trama.

El adelanto también deja ver una historia en medio del peligro de bandas delincuenciales y el ascenso de las estrella en medio de la estrechez.

Por su parte, Jessica Cediel también anunció en sus redes que tendrá un rol en la cinta, lo cual la llena de mucha satisfacción. “Hoy se hace realidad otro más de mis sueños... Familia hoy por fin les puedo compartir esta noticia que me llena una vez más de orgullo y felicidad!”, puso la conductora de ‘La Descarga’ en su Instagram.

También te puede interesar Jéssica Cediel, de ‘La Descarga’ se defiende de críticas en redes sociales. “no voy a negociar mi fe”

Aún no se ha anunciado la fecha de estreno de la película, que incluye dentro de sus histriones a talentos de varias nacionalidades como Jorge Lenderbeg, Jean Carlo Canela, Laura Gómez, Israel Lugo y Dannia Ramírez y Millie Quezada.

Aquí más noticias que son tenencia en el entretenimiento y la farándula