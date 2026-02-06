¿Alejandro Estrada se está enamorando en La Casa de los famosos? Dedicó canción a Yuli Ruiz

La tercera edición de ‘La Casa de los famosos’ convocó al actor y empresario Alejandro Estrada a su competencia. El nortesantandereano se ha caracterizado por ser muy ecuánime y sereno, a lo largo de su participación en el reality, procurando mantener tranquilidad en la convivencia.

El comportamiento del actor ha sido foco de atención, teniendo en cuenta que se trata del ex esposo de Nataly Umaña, quien compitiera en la primera temporada del reality y simpatizara en las primeras semanas con el cantante panameño Miguel Melfy, al punto de tener un romance con él y terminar su matrimonio.

En aquella época, Alejandro entró a una dinámica de congelados y le devolvió el anillo de matrimonio a Umaña, terminando así una relación que duró más de una década. Cundo Nataly salió del reality la separación se oficializó.

Estrada, ahora como participante del polémico formato, ha sido muy enfático en que no tiene interés en sostener un romance con nadie en la casa. Los usuarios de redes sociales creen que esta declaración obedece a que Estrada no desea repetir la historia de su ex, aunque reiteran que en realidad, podría hacerlo, ya que él es un hombre soltero y sin ningún compromiso conocido sentimentalmente hablando.

Por esto mismo, es que el empresario se ha visto algo conflictuado, pues su compañera de competencia Yuli Ruiz parece que no le es indiferente. Él mismo ha confesado que la encuentra tractiva,

Hace dos episodios, ella lo besó en la boca en una de las dinámicas que incluía la penitencia del beso. Él no se negó para nada.

Ahora en rel reciente episodio, Alejandro dejó ver que Yuli en efecto, le atrae. Se puso de acuerdo con varios compañeros para darle una sorpresa a Ruiz en la cocina de la casa. Estrada la invitó invitarla a tomar chocolate, la llevó hasta donde estaba el resto del grupo.

En ese momento, mientras se mostraba atento y le decía a Yuli que se dejara consentir, interpretó con sus cómplicaes una canción que ideó en ese momento: “Yuli, Yuli, eres muy linda”.

A Yuli le agradó la sorpresa y al saber que fue el actor quien la ideó agraeió, él le confesó que solo deseaba verla feliz.

Al final, la pareja se abrazó y se dieron besos en la cabeza. Sus compañeros creen que el amor está en el ambiente y anticipan que dentro de poco se cristalizará ese romance y el jefe estará de acuerdo.

Anteriormente, el actor admitió que existe una conexión especial entre ambos.

