Nataly Umaña desmiente a Alejandro Estrada: “Nunca le pedí que volviéramos”

La línea de la vida es el espacio donde usualmente los habitantes de ‘La Casa de los famosos’ cuentan los eventos y las personas más importantes que han tenido en sus vidas. Se trata de un segmento donde los famosos se conmueven al recordar, llegando incluso a las lágrimas.

En la más reciente línea de tiempo, emitida el lunes 26 de enero, fue el actor y empresario Alejandro Estrada quien habló y mencionó personas y aspectos definitivos en su vida, relacionados con su madre, quien murió hace casi 8 años, la llegada de su único hijo y sus sueños de trabajar en televisión, cuando vivía en su natal Cúcuta.

Carla Giraldo, quien lo acompañó en este segmento, le preguntó sobre lo ocurrido hace casi dos años, cuando su esposa de aquel tiempo, Nataly Umaña entró a este mismo reality y tuvo un romance con el panameño Miguel Melfy. Este idilio le costaría su matrimonio, pues Nataly y Alejandro se separaron después de eso.

Alejandro habló y aunque no mencionó que Nataly le pidió que volvieran, si dejó entrever que regresar a ser pareja fue un asunto que se pensó.

A través de sus historias de Instagram. Nataly de alguna manera dejó claro que en ningún momento ella tuvo la intención o el pensamiento de regresar, desmintiendo por completo lo que algunos televidentes entendieron.

“He recibido muchos mensajes en donde me taggean en la línea de la vida de Alejo, en donde le preguntan que si a él se le pasó por la cabeza volver conmigo y él dice que sí“, dijo Nataly .

La actriz mencionó que sería la única vez que se refiriera al asunto.

‘Yo hice todo esto para liberarme de ti, Nataly Umaña

”Yo nunca le pedí a Alejandro que volviéramos, nunca. De hecho, cuando yo salgo de la casa, él me dice: ‘Mona, esperemos a que todo esto pase y volvemos’ y yo le digo: ¿qué? ¿Tú crees que todo lo que hice en la casa fue en vano?’“, mencionó la tolimense.

Una vez más la también modelo dejó claro que ella y el actor tenían una relación codependiente y tóxica que no quería retomar bajo ninguna circunstancia y que si bien es cierto, lo que ella hizo en su paso por el reality no fue lo ideal, fue la manera de terminar con ese vínculo que necesitaba finiquitar.

“Yo le dije: ‘Yo hice todo esto para liberarme de ti, para que nos liberáramos, ya que los dos no éramos capaces de soltarnos’. Lo he dicho en mil entrevistas, había codependencia y esa fue mi manera de salir, mal o lo que hubiera sido, pero era mi manera de ser libre; en ningún momento le dije a él que volviéramos", puntualizó.

Es la segunda vez que una línea de tiempo de esta versión 2026 de ‘La Casa de los famosos’ tiene eco en alguien que no está participando. La semana anterior fue AnaMar, la ex desafiante, que negó lo dicho por Renzo Meneses, en esa dinámica. El ahora exparticipante de La casa de los famosos, salió el domingo 25 de enero eliminado, había dicho que su expareja lo había denunciado falsamente y que estaban pensando en regresar. Ella negó categóricamente las dos situaciones en Instagram.

Aquí más noticias que son tendencia