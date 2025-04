Altafulla y Karina siguen coqueteando en ‘LCDLF’. Marlon habla: “era mi amigo”

Después del romance que protagonizaran Karina García y Marlon Solórzano en La Casa de los famosos, mismo que se vio interrumpido hace ya varias semanas cuando él fue eliminado del reality, la antioqueña no había mostrado mayor interés en alguno de sus compañeros. Sin embargo, con la rceiente llegada de Andrés Altafulla y su evidente interés en García pareciera que el panorama ha cambiado y se estaría gestando un nuevo idilio en el reality. Recordemos que la pareja que se ha mantenido junta y en juego es la conformada por Mateo Carvajal y Norma Nivia.

Volviendo a Altafulla, quien fue pareja de Laura G, otra eliminada de la casa, en los tiempos en los que los dos participaron en Protagonistas de novela y en principio, pareció notar interés en Melissa Gate, ahora evidencia que la balanza de su gusto, se inclinó hacia García.

Altafulla le insiste a Karina García que le de un beso

En los últimos días, han pululado las escenas de coqueteo entre Altafulla y Karina. El participante incluso ha insistido en que García le de un beso.

“Lo que tú quieras eso es… mira te doy un besito…”, se escuchó decir a Altafulla en una de los mencionados momentos dejándole claro que él llegaría o haría lo que ella quisiera. Karina reacciona sonriente y lo abraza. “Nos aguantamos o no, qué dices tú”, dijo luego Altafulla.

Más adelante, Karina le confesó a la Toxi Costeña que le gusta su pretendiente, curiosamente ella lo dijo como si nadie más lo hubiera notado, pero ante la evidente carcajada de la Toxi fue más que obvio que es una situación de dominio público en la casa.

Altafulla por su parte, le confesó a sus cercanos que Karina lo confunde. “Me tiene enredado, me tiene lavada la cabeza”.

El papel de Emiro en esta conquista también ha sido predominante, pues ha procurado siemrpe estar atento a es eprimer beso o consolidación de romance.

También hay que decir que Karina mencionó “a mí no me gusta ser la tercera opción de nadie”, como una manera de argumentar su conducta.

Marlon Solórzano revela que Altafulla era su amigo

Ahora es Marlon Solórzano, quien tuvo una relación con Karina antes de ser eliminado de ‘la Casa de los famosos’, que se pronunció y de alguna manera, desestimó al considerar que a Karina no le gusta tanto Altafulla. “Él era mi amigo”, mencionó Solórzano algo molesto y luego dijo “un beso se ruega”. Hay que mencionar que en redes sociales hablan de Marlon como el ex, pero en realidad, no hubo un final para la historia. Algunos creen incluso que la pareja está en una especie de pausa y pueden volver cuando ella salga del reality.

Ahondando en la relación que tuvo en el pasado con Andrés Altafulla dijo: “Él era pana mío, hemos parchado mucho. Karina obviamente está haciendo su juego y se nota que ya empezó a jugar con él...ella incluso dijo que no le gusta...si le gustara tanto, un beso no hay que pensarlo…eso se da, no hay que pensarlo dos o tres semanas para un besito chiquito…”.

Para Solórzano, Altafulla insiste y ruega ante la falta de gusto de Karina.

“Cada quien actúa lo que tenga que ofrecer eso es lo que tiene por dar... lo que digo es que un beso no se ruega y yo lo veo rogando rogando… eso no hay que rogar, eso es un gusto con ganas, que se note que quierne con uno”.

