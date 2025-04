Carla Giraldo, de LCDLF, revela por qué peleó con Liss Pereira: “la embarré”

La conductora antioqueña, que actualmente es la anfitriona del reality La Casa de los famosos ha sido siempre muy abierta a hablar del tema que le toquen en las entrevistas que le hacen.

Carla Giraldo ha dicho que en realidad, no le molesta tocar ningún tema y por ello, contesta abiertamente. La conductora que recientemente se sentó en Los 40 principales y mencionó lo complejo que resulta educar y criar a los hijos cuando los padres están separados como es su caso. Hace un tiempo, en charla con Laura Acuña, la presentadora de Yo me llamo se animó a detallar uno de los conflictos más ventilados en la prensa: el que tuvo con Liss Pereira cuando las dos participaron en MasterChef Celebrity. El material ha vuelto a ser tema de conversación en las redes.

Hay que recordar que Giraldo se alzó con la victoria del reality culinario en el 2021, pero su paso por allí causó bastante controversia, debido a los desencuentros que tuvo principalmente con la comediante santandereana mencionada.

Las dos participantes hasta hoy, se mantienen distanciadas debido a un incidente que ocurrió en el famoso balcón del reality condicido por Jorge Rausch, Christopher Carpentier y Niolás de Zubiría, en ese momento.

Fue en medio de una prueba de café, que se dio la incómoda y crucial situación en la que Carla señaló una situación en la que Pereira procuraba ayudar aalgunos de sus compañeros.

Así fue la discusión entre Carla Giraldo y Liss Pereira

En medio de la discusión entre las famosas mujeres, Carla le dijo a Liss: “¿Ese es el ejemplo para tu hijo? ¿La mentira?”, a esto la santandereana le contestó: “Yo no estoy haciendo nada. Déjame quieta, por favor. No más”.

En las grabaciones que los participantes suelen hacer con reacciones sobre las situaciones, Pereira evidenció su molestia al decir: “que me tildara de tramposa cuando yo ni siquiera estaba cocinando. Créanme que si me merezco un premio es por no haberle metido un puño en esa jeta”.

Carla mencionó en su charla con Acuña, que ella procuró un acercamiento, pero Liss no lo aceptó, también habló de las caldiades de la comediante.

“Ella era muy buena cocinando y cuando yo veo que Liss cocina muy bien, y esto se trataba de retos, Yo le mandaba retos imposibles y ella los sacaba adelante con platos espectaculares. pues a mí me pasaban un repollo con chocolate y decía: ‘Para Liss, que mire a ver cómo hace’, y ella lo lograba, hacía platos espectaculares.. Y se convirtió en la protagonista y yo en la antagonista, pero era un juego. Hasta que un día tuvimos una discusión, estábamos las dos en el balcón y estaban haciendo trampa abajo y la sapa (se señala a ella misma) dice: ‘Están haciendo trampa’. A mí esas cosas me enervan, a mí no me gusta la trampa. Entonces me volteé y le dije a Liss: ‘Ahí están sus amigos haciendo trampa, ¿ese es el ejemplo que le quiere dar a su hijo?’ y pam, me fusila”, detalló la conductora de La Casa de los famosas.

Giraldo admitió que ella cometió un error, porque debió haber dicho las cosas de otra forma, pues no tenía ánimo de meterse con el hijo de ella y siente que no lo hizo sino que se refría realmente al ejemolo.

“Ya ahí la embarré y no hubo disculpas que valieran, no hubo perdón que valiera, se fracturó nuestra relación, que nunca la tuvimos porque realmente no fue una persona con la que tuve afinidad desde el comienzo, pero tampoco éramos enemigas”, mencionó Giraldo.

Carla también se refirió a su cercanía con otras participantes que algunos tomaron como si se tratara de la unión de mujeres para hacer daño, pero en realidad, no tenían esa intención y solo se divertían.

“Yo creo que las compincherias no llevan a nada bueno y cuando nos juntamos las cuatro babies, que éramos cuatro cuchas (risas), se fue todo. Ya era como que eran cuatro arpías de tras de una persona, pero nosotras nunca hablábamos del juego, siempre estábamos hablando de otra cosa, echando chisme, riéndonos. Entonces yo creo que nos veían como unas hienas, empezaron a vernos de esa forma y así nos vendieron y estuvo divino igual, gané. Pero siento que con Liss fue más que no tuvimos empatía desde el primer momento y eso se ve reflejado en cámaras, en cámaras todo se ve”, mencionó la antioqueña.

