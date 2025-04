Melissa Gate subestimó a Carla Giraldo con incómodo comentario. Ella respondió

Después de que las lágrimas se apoderaran de Karina García, quien por un error no ganó la prueba de liderazgo y este triunfo se lo arrebató Andrés Altafulla, se vivieron tensos momentos en La Casa de los famosos.

Todo parecía que García sería la victoriosa, pero confundir una A con una V, la llevó a ser descalificada a pesar de que terminó primero que Andrés, el más nuevo de los habitantes del estudio.

Luego de lo ocurrido, los conductores Marcelo Cezán y Carla Giraldo se conectaron y hablaron del momento. Los dos animaron al grupo de famosos a seguir compitiendo, no dejarse llevar por el cansancio que puedan experimentar en ciertos momentos y recuperar el ánimo.

Carla Giraldo aconsejó a los famosos como exparticipante de reality

Carla en particular dijo que ella hablaba desde la propia experiencia. “Y yo les puedo decir, que he estado en reality…chicos uno termina extrañando a los compañeros porque hacen falta... lo que uno vive ahí adentro, no lo vive nadie…”, dijo la conductora que alcanzó a escuchar que mientras hablaba Melissa hablaba bajito desestimando sus palabras. En el video, que se puede ver al final de esta nota, se alcanza a oír cuando dice “como espectadora...no le creo”.

Una vez Carla concluye su experiencia, le pide a Melissa que le diga lo que estaba diciendo porque alcanzó a oír que estaba hablando y es cuando Melissa le dice que “como espectadora” ella ha vivido el reality y es cuando Marcelo la contradice y le explica a Melissa que Giraldo estuvo en MasterChef Celebrity. “No señora participando y ganando”, dijo el caleño.

Carla complementó diciendo: " Los saqué a todos…”, dejándole claro a Melissa que su recorrido, no es solo como participante, sino como triunfadora de este tipo de formatos.

Ante la rotunda respuesta, Melissa desestimó y dijo “pero es más fácil, Carla”. La situación tomó por sorpresa a la conductora, que parecía no creer lo que oía. Altafulla lo tomó en broma y dijo que llevaba a Carla en la buena y la incluyó como una chica fuego.

Carla Giraldo se para en la raya

Ahí Carla también contestó de manera directa aunque cordial. “Yo no soy una “Chica Fuego”, yo soy la presentadora de este programa y quiero que todos jueguen y la pasen bien. A todos los amo por igual, a todos los funo por igual y a todos los llevo en el corazón siempre, pero yo no soy chica de nadie Altafulla, los amo y me paro en la raya”, expresó Carla, dejando en claro su postura en el reality.