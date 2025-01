Ana Bárbara de Yo me llamo sufrió un ataque de pánico antes de salir al escenario

Cada noche, el nivel de exigencia en Yo me llamo aumenta. Los participantes deben pulir sus interpretaciones, tanto en la parte vocal como en la física, pues César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruiz están atentos a cada detalle para determinar si se llaman o no como sus artistas favoritos.

¿Qué pasó con Ana Bárbara de ‘Yo me llamo’?

En un episodio reciente del programa musical de Caracol Televisión, la participante que imita a la famosa cantante mexicana Ana Bárbara experimentó un ataque de pánico justo antes de salir al escenario. La artista, vestida con un elegante traje azul, medias veladas y tacones blancos, estaba lista para su presentación cuando, de repente, comenzó a llorar y a tener dificultades para respirar.

Sus compañeros intentaron calmarla y darle ánimo, recordándole que es una gran cantante y que debía respirar profundamente. Sin embargo, la jurado Amparo Grisales mostró su desconcierto ante la situación, subrayando la importancia de la preparación y la necesidad de conectar con lo que se sabe hacer.

“No entiendo esta chica por qué está con ataque de pánico si no ha entrado a escena, o no se siente muy segura o no ensayó bien”, dijo Amparo Grisales. Por s parte, Rey Ruiz agregó: “no tiene nada que ver lo que tú sientes que debes de hacer con lo que te pasa”.

A pesar del episodio de ansiedad, la imitadora de Ana Bárbara logró interpretar la canción Loca en el escenario. “Para mí esta canción es un reto, porque es una canción muy movida, donde la respiración se me dificulta, se me bloqueó todo”, dijo al terminar su presentación que incluyó baile y un gran despliegue escénico.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

‘Yo me llamo Ana Bárbara’ fue eliminada

La concursante salió llorando y expresó su frustración, reconociendo que le faltó la respiración en ciertos momentos. Amparo Grisales le aconsejó que debía respirar de verdad y ensayar bien, mientras que Rey Ruiz le ofreció un comentario más positivo, diciendo que le gustó su actuación.

No obstante, después de escuchar a los demás participantes, los jurados tomaron la decisión de eliminarla de la competencia, lo que generó en ella una profunda tristeza: “No estoy de acuerdo con que me hayan eliminado porque tenía mucho para dar y lo hicieron por un ataque de nervios”, dijo.