‘Armero: la noche más oscura’: así vivió Carlitos tragedia del Volcán. Escúchalo

El 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz erupcionó y provocó una avalancha que viajó por dos horas, recogiendo todo a su paso. A las 11 de la noche pasadas llegó a la próspera población de Armero, en el Norte del Tolima, donde la mayoría de sus habitantes descansaban, y en cuestión de 23 minutos, la cubrió por completo.

Antes de la medianoche de ese miércoles, Armero era, en medio de la oscuridad, una playa de lodo con cerca de 25 mil de personas muertas y otras miles heridas y atrapadas entre palos, piedras y barro. Los sobrevivientes estuvieron por más de 10 horas solos, aguardando la ayuda.El país solo se enteró de lo ocurrido al día siguiente, cuando el piloto, de un avión de fumigación, habló con Yamit Amat, de Caracol Radio, después de sobrevolar la zona. En adelante, fueron días y días de operación rescate.

La tragedia de Armero en una audioserie

Tras 40 años de la tragedia, la más mortífera que ha vivido el país, El Espectador conmemora la fecha con un formato distinto. Se trata de la audioserie de ficción, ‘Armero: la noche más oscura’, que a través de un niño de 10 años llamado Carlitos, sigue lo que pasó ese día y los posteriores.

“Cuando se me planteó la posibilidad de escribir algo de ficción para conmemorar cuatro décadas de lo ocurrido, me puse en la tarea de leer, ver y escuchar material de ese tiempo y concluí que un niño sería la figura principal, no solo por el sufrimiento que miles de niños y adolescentes armeritas experimentaron, sino porque creo que hasta hoy, el país está en deuda con muchos de ellos y sus respectivas familias”, comentó Luz Alexi Castillo, periodista de entretenimiento de El Espectador, con una amplia trayectoria escribiendo guiones de ficción audiovisual.

Luego de la investigación, Castillo diseñó la serie de cinco episodios que mediante su personaje principal plantea cómo era Armero antes de la tragedia, la cotidianidad de sus habitantes y la manera como se habían familiarizado con una serie de alertas que anticiparon lo que ocurriría, pero que distintas entidades e incluso, el mismo gobierno nacional, se encargaron de subestimar y desmentir“. La audioserie también revela aspectos de la época que vale la pena recordar como cuánto era el sueldo mínimo, qué pasaba con la ceniza de los días preliminares, qué comentaba la gente sobre la actividad del volcán, las noticias que ocupaban la atención del país en ese tiempo y el artista que vendría a Colombia como el show central para el reinado de Cartagena, en medio de una polémica porque solo habían pasado unos cuantos días de la toma del palacio de justicia por parte del M19; todo basado en la investigación”.

Freddy Ordoñez protagoniza ‘Armero: la noche más oscura’

‘Armero: la noche más oscura’ está protagonizada por el actor Freddy Ordóñez, a quien muchos recuerdan como ‘El Javi’ en Pandillas, guerra y paz o en interpretaciones en ‘El secretario’, ‘El cartel de los sapos’, ‘Arelys, canto para no llorar’ y ‘La hija del mariachi’. El actor bogotano con más de 45 años de trayectoria, escuchó y leyó material de la tragedia para representar un doble personaje en esta apuesta. Además de ser Carlos Andrés, el sobreviviente que hoy tiene 50 años y lleva a sus hijos al lugar de la tragedia para contarles que pasó allí, también es la voz de Carlitos, el niño que luchó por salvar su vida y la de su hermanita Viví, de 5 años.

La voz de esta pequeña está en manos de la actriz María Clara Rodríguez, ganadora del Premio India Catalina 2025 como Mejor Talento Infantil por el programa “No me etiquetes” y a quien hemos visto en series como ‘El abrazo que no te dí’. Yuly Pedraza, reconocida actriz de apuestas como ‘Enfermeras’ o ‘Las muñecas de la mafia’ se encargó de la voz de Blanca, la madre de los niños.

“La audioserie está concebida desde los parámetros y la estructura que se estila al diseñar una historia dramatúrgica, de tal manera que cada episodio versa sobre un aspecto del drama” menciona Castillo quien con sus historias ha sido cuatro veces ganadora de la convocatoria Abre Cámara de MinTic, para realizar series que alimenten los canales públicos. Este año obtuvo el reconocimiento con ‘Mañana ¿será mejor?’, que recién se acaba de rodar.

Los cinco capítulos conforman un relato conmovedor y sólido que permite que las generaciones que supieron de la tragedia recuerden aspectos de ella y se enteren de otros; los jóvenes, por su parte, podrán tener una visión cercana de lo que pasó hace 40 años.

El relato, también pone en evidencia que el país no estaba preparado para una tragedia de esta magnitud, que en realidad, nadie podía imaginar.Los efectos, el sonido ambiente y en general, todo el montaje de sonido incluidos, permite que el usuario tenga una experiencia cercana con lo narrado; esto sumado a la voz del actor Jaime Enrique Serrano, a quien hemos visto en series como ‘Leandro Díaz’, ‘Ana de Nadie’ y ‘Rojo Carmesí’, quien hace la narración de hechos con una propuesta empática, le imprimen a la apuesta más emotividad.

El personaje de Carlitos, el protagonista, no corresponde a ninguno en particular, y permite la identificación por parte del usuario: “Ese rol y lo que le ocurre, se construyó a partir de los testimonios de los niños de aquel tiempo que lucharon para permanecer vivos o lo narrado por los padres que los llevaron de la mano cuando todo sucedió”, puntualizó la escritora.Sobre la personalidad de Carlitos es la de un niño con los temores y sueños, propios de su edad que no tenía las herramientas para lidiar con una tragedia de este tipo, pero el dolor, las ganas de vivir y la urgencia por proteger a su hermana, lo llevaron a sacar lo mejor de sí, descubriendo en él una fuerza inusitada.

Carlitos, pese a su corta edad, hace un viaje valiente, ya que se convierte en héroe de su propia tragedia, como lo hicieron miles tratando de sobrevivir, de salvar a los suyos, incluso por encima de su propia vida.

‘Armero: la noche más oscura’, es un homenaje a la víctimas, a los sobrevivientes y a los que aún siguen desaparecidos.

¿Cómo escuchar ‘Armero: la noche más oscura’, de El Espectador?

Para escuchar los episodios de la audioserie conmemorativa de los 40 años de la tragedia de Armero solo debe entrar a los siguientes links.

Escuche Armero, la noche más oscura. Capítulo 1

Escuche Armero, la noche más oscura. Capítulo 2

Escuche Armero, la noche más oscura. Capítulo 3

Escuche Armero, la noche más oscura. Capítulo 4

Escuche Armero, la noche más oscura. Capítulo 5

