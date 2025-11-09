Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Películas, Series y Novelas

Frankenstein: reparto, sinopsis y final explicado de cinta de Guillermo del Toro

La película en la que Guillermo del Toro ha invertido no años, sino décadas aterrizó en Netflix y no ha pasado desapercibida. La historia protagonizada con Jacob Elordi y Oscar Isaac recrea el texto de Mary Shelley, con numerosas licencias. Aquí todo sobre el relato estrenado este 7 de noviembre.

Por Luz Alexi Castillo
09 de noviembre de 2025
FRANKENSTEIN. Jacob Elordi as The Creature in Frankenstein. Cr. Ken Woroner/Netflix © 2025.
Fotografía por: Cortesía Netflix

Frankenstein es considerado el relato precursor de la ciencia ficción. El libro escrito por Mary Shelley fue publicado por primera vez en enero de 1818. El texto también conocido como ‘El moderno Prometeo’ ha sido objeto de versiones para cuentos, series, películas y piezas teatrales.

El mexicano Guillermo del Toro, que ha expresado en varias entrevistas que esta historia que conoció muy joven y lo cautivó, así como le ocurrió con Pinocho, estaba en su mente desde que la descubrió. Su pendiente era hacer una película con el famoso monstruo.

Finalmente la hizo y el Frankenstein de del Toro aterrizó en Netflix este 7 de noviembre.

Vínculos relacionados

Jacob Elordi: Edad, novias y más del galán que encarna al monstruo de Frankenstein
Ben Affleck y Jennifer López se vuelven a besar. Ahora en Venecia. Video
Avenida Brasil regresa, tendrá secuela. Carminha estaría confirmada. Esto se sabe
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

¿Qué cuenta Frankenstein de Guillermo del Toro?

La historia corresponde a una adaptación de la mencionada novela de Shelley: Un científico brillante llamado Víctor Frankenstein, que motivado por la temprana muerte de su madre decide desafiar la naturaleza y el poder de creación y convertirse en un pequeño dios, creando una criatura compuesta con partes de cadáveres. En adelante el relato de Guillermo del Toro se concentra en mostrar el punto de vista del creador, pero también el del monstruo, que luego de ser rechazado por lo espantoso de su aspecto, queda sumido en una soledad y luego, en un resentimiento profundo.

Sí, la historia del mexicano, que dura 2 horas y 29 minutos, no es una de terror, sino de emociones. Él mismo lo ha dejado claro y por eso, la película es una suerte de dilemas y conflictos morales que enfrentan sus personajes sobre el orgullo, la soledad, el dolor, el rechazo, la marginación e incluso, el perdón, las relaciones de padres e hijos y la resignación. El monstruo y su creación parece solo una excusa para abordar la complejidad de los humanos.

Reparto de Frankenstein de Guillermo del Toro

En el reparto, figuran el actor guatemalteco Oscar Isaac en el rol del científico, que al final pese a su orgullo y terquedad termina aceptando que obró mal. Como el monstruo está el actor australiano Jacob Elordi, quien llegó al rol solo unas semanas antes del rodaje porque Andrew Garfield renunció. Apenas si tuvo tiempo para leer y repasar el guion de del Toro.

En el rol del mecenas está Christoph Waltz. También actúan Mia Goth, que encarna a la cuñada de Víctor; Felix Kammerer, Lars Mikkelsen y David Bradleu.

Video Thumbnail

¿Cómo termina Frankenstein de Guillermo del Toro?

El guion del mexicano que en realidad no plantea villanos y buenos, sino personajes cargados de humanidad, incluso a la criatura misma le añade esos sentimientos que se supondría no hacen parte de su esencia, pero parecen exacerbados, justamente porque tiene de varios humanos, sorprende con un final igualmente emotivo.

En el desenlace, el científico gravemente herido tras librar una lucha con el monstruo que creó, decide pedirle perdón a su creación. Victor sabe que lo creó irresponsablemente, lo abandonó, lo dejó solo y lo insta ahora, simplemente a vivir, ya que él puede. Víctor muere en paz y la criatura comienza una nueva vida, lejos de su creador.

Antes de llegar al streaming, Frankenstein estuvo en el Festival de Cine de Venecia, donde recibió una extensa ovación, y luego, se estrenó en cines.

Desde ya los críticos han anticipado que del Toro podría estar Oscarizado por la criatura con la que ha querido hablar de la monstruosidad que hay en los hombres cuando juegan a ser Dios. “Solo los monstruos juegan a ser Dios”, menciona el tráiler anticipando lo que vendrá para el científico luego de lograr su empeño.

Aquí más noticias del entretenimiento que con tendencia

Por Luz Alexi Castillo

Temas:

Vea

Frankenstein

Guillermo del Toro

Netflix

Reparto de Frankenstein

Historia de Frankenstein

Oscar Isaac

Jacob Elordi

Mary Shelley

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.