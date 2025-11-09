Frankenstein: reparto, sinopsis y final explicado de cinta de Guillermo del Toro

Frankenstein es considerado el relato precursor de la ciencia ficción. El libro escrito por Mary Shelley fue publicado por primera vez en enero de 1818. El texto también conocido como ‘El moderno Prometeo’ ha sido objeto de versiones para cuentos, series, películas y piezas teatrales.

El mexicano Guillermo del Toro, que ha expresado en varias entrevistas que esta historia que conoció muy joven y lo cautivó, así como le ocurrió con Pinocho, estaba en su mente desde que la descubrió. Su pendiente era hacer una película con el famoso monstruo.

Finalmente la hizo y el Frankenstein de del Toro aterrizó en Netflix este 7 de noviembre.

¿Qué cuenta Frankenstein de Guillermo del Toro?

La historia corresponde a una adaptación de la mencionada novela de Shelley: Un científico brillante llamado Víctor Frankenstein, que motivado por la temprana muerte de su madre decide desafiar la naturaleza y el poder de creación y convertirse en un pequeño dios, creando una criatura compuesta con partes de cadáveres. En adelante el relato de Guillermo del Toro se concentra en mostrar el punto de vista del creador, pero también el del monstruo, que luego de ser rechazado por lo espantoso de su aspecto, queda sumido en una soledad y luego, en un resentimiento profundo.

Sí, la historia del mexicano, que dura 2 horas y 29 minutos, no es una de terror, sino de emociones. Él mismo lo ha dejado claro y por eso, la película es una suerte de dilemas y conflictos morales que enfrentan sus personajes sobre el orgullo, la soledad, el dolor, el rechazo, la marginación e incluso, el perdón, las relaciones de padres e hijos y la resignación. El monstruo y su creación parece solo una excusa para abordar la complejidad de los humanos.

Reparto de Frankenstein de Guillermo del Toro

En el reparto, figuran el actor guatemalteco Oscar Isaac en el rol del científico, que al final pese a su orgullo y terquedad termina aceptando que obró mal. Como el monstruo está el actor australiano Jacob Elordi, quien llegó al rol solo unas semanas antes del rodaje porque Andrew Garfield renunció. Apenas si tuvo tiempo para leer y repasar el guion de del Toro.

En el rol del mecenas está Christoph Waltz. También actúan Mia Goth, que encarna a la cuñada de Víctor; Felix Kammerer, Lars Mikkelsen y David Bradleu.

¿Cómo termina Frankenstein de Guillermo del Toro?

El guion del mexicano que en realidad no plantea villanos y buenos, sino personajes cargados de humanidad, incluso a la criatura misma le añade esos sentimientos que se supondría no hacen parte de su esencia, pero parecen exacerbados, justamente porque tiene de varios humanos, sorprende con un final igualmente emotivo.

En el desenlace, el científico gravemente herido tras librar una lucha con el monstruo que creó, decide pedirle perdón a su creación. Victor sabe que lo creó irresponsablemente, lo abandonó, lo dejó solo y lo insta ahora, simplemente a vivir, ya que él puede. Víctor muere en paz y la criatura comienza una nueva vida, lejos de su creador.

Antes de llegar al streaming, Frankenstein estuvo en el Festival de Cine de Venecia, donde recibió una extensa ovación, y luego, se estrenó en cines.

Desde ya los críticos han anticipado que del Toro podría estar Oscarizado por la criatura con la que ha querido hablar de la monstruosidad que hay en los hombres cuando juegan a ser Dios. “Solo los monstruos juegan a ser Dios”, menciona el tráiler anticipando lo que vendrá para el científico luego de lograr su empeño.

Aquí más noticias del entretenimiento que con tendencia