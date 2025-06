Así luce actualmente Polita de ‘¡Vivan los niños!’. Ella es Ana Paulina Cáceres

¡Vivan los niños! fue una entrañable telenovela mexicana, emitida en el 2002. La trama se centraba en la vida escolar y personal de un grupo de niños tiernos y traviesos de segundo grado del colegio “Patria Unida”, bajo la guía de su carismática maestra, Lupita Gómez, interpretada por Andrea Legarreta. A través de situaciones cotidianas, la serie toca temas como la amistad, los valores, el respeto y la importancia de la educación, todo presentado de una manera divertida y conmovedora.

'Vivan los niños' estrenó su primer episodio el 15 de julio de 2002 y concluyó el 14 de marzo del 2003. Fotografía por: Televisa

¿Quién es Ana María Cáceres, Polita en ‘¡Vivan los niños!’?

La producción contó un elenco que dejó una huella en toda una generación. Personajes como Simoneta, Marisol, Damián, y por supuesto, Polita, cautivaron al público infantil de varias generaciones.

Polita Valle de la Rionda era una niña a la que le encantaban las historias de amor. Su particular frase “¡ay qué romántico!”, acompañada de un suspiro, quedó en el recuerdo de miles de niños que crecieron vieron sus ocurrencias. Además del amor, Polita tenía una fascinación especial por la comida. Su mamá le daba tortas grandes para que comiera en el recreo.

Ana Paulina Cáceres fue la actriz que le dio vida a ese personaje. Aunque al principio de las grabaciones, utilizaba una botarga para simular el sobrepeso de su personaje, al final no fue necesario porque ganó mucho peso. Sin embargo, eso se convirtió en un gran problema de salud más adelante, pues le generó un trastorno alimenticio.

“Mi Ana ‘Pau’ se creyó lo de entrarle a la torta y al pastel y siempre he tendido a subir de peso fácilmente, actualmente cuido mucho mi alimentación y hago ejercicio justo para no subir, ya que en un descuido puedo ganar peso muy fácilmente. Padecí un trastorno alimenticio que se llama Atracones de comida, es un trastorno en el que no puedes dejar de comer, aunque tú te sientas lleno, vomitando, te duela la panza, la cabeza, pero tú no puedes parar de comer”, contó hace un tiempo en una entrevista con TVNotas.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La transformación física de Ana María Cáceres, Polita en ‘¡Vivan los niños!’

La actriz, quien nació el 27 de julio de 1994 en México, también sufrió de bullying en el colegio por su sobrepeso. Cuando se dio cuenta que pesaba 86 kilos a los 22 años, entendió que eso no era saludable y tuvo un cambio drástico en su vida.

“Cerca de año y medio, a mis 23 años y medio ya había bajado esos kilos de más; de hecho. Actualmente, como de lunes a viernes súper sano y los fines de semana me puedo dar un gusto”, agregó.

Actualmente tiene 31 años y a través de sus redes sociales ha mostrado el cambio físico que ha tenido con el paso de los años. “Antes y después. Lo que ustedes no ven es todo el cambio interno que en realidad fue el que más costó trabajo”.