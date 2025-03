Él es el exnovio de Melissa Gate de ‘La casa de los famosos’. ¿Por qué terminaron?

La segunda temporada de La casa de los famosos ha sido muy comentada, especialmente por participantes como Yina Calderón, Melissa Gate, Karina García, entre otros, quienes han protagonizado algunas discusiones con varios de sus compañeros por cuenta de las diferencias en la convivencia.

Melissa Puerta, como es su nombre de pila, ha captado la atención de los televidentes por su carácter fuerte. A raíz de su participación en el reality show de RCN, muchos usuarios en redes sociales se han interesado en conocer más detalles de su vida personal y profesional.

Se sabe que la influenciadora hizo parte de otros realities como El poder del amor y Guerreros. Sin embargo, en La casa de los famosos que su nombre ha sido más comentado.

Melissa Gate en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

¿Quién fue el novio de Melissa Gate?

Antes de entrar a La casa de los famosos, Melissa tuvo una relación con Renier Izquierdo, un modelo cubano que también formó parte del programa El poder del amor. Su romance fue bastante público y generó mucho revuelo, pero terminó de forma repentina.

La pareja estuvo junta durante el 2021, pero, poco después de salir del programa decidieron ponerle fin a su relación. Algunos, incluso, pensaron que su noviazgo se había tratado de una estrategia para ganar el concurso.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Por qué Melissa Gate terminó con Renier Izquierdo?

La ruptura se vio envuelta en un escándalo, pues cada uno dio su versión con respecto a los motivos que los llevaron a tomar esa decisión. El modelo cubano aseguró en una entrevista con TC Televisión que las diferencias en sus proyectos personales hicieron que su relación cambiara:

“Creo que Melissa es una persona tóxica, ella es un poco celosa, entonces a ella nunca le gustó la idea de que yo viniera acá (al programa de baile Soy el mejor) a bailar y estar bailando con otras chicas. Yo en ningún momento negué la relación, siempre en todas las entrevistas dije que me mantengo con ella. Incluso, ella tenía la oportunidad de estar acá conmigo, pero por problemas personales no pudo. Aún tengo una vida por delante y no voy a dejar de hacer lo que me gusta por complacer a otras personas”, aseguró en ese momento.

Luego de escuchar esas declaraciones de su ex, la creadora de contenido se pronunció a través de sus redes sociales:

“Lo que todos querían saber, sí, sí terminamos. He decidido ponerle fin a nuestra relación, hay muchas cosas que no me aguanto y no me tengo por qué aguantar, entonces decido dar un paso al lado, creo que para ese tipo de shows es mejor estar solo, yo no cuento con la suficiente madurez para aguantarme este tipo de cosas, entonces prefiero estar sola. No tengo nada para decir, lo único que tengo para decirle a los fans es que no lo molesten, déjenlo quieto y pasemos la página. No quiero dar mayores explicaciones, pero ya todo llegó a su fin, ya estábamos un poquito mal, incluso, antes de que todo sucediera. Yo, la verdad, no es que confíe mucho en la gente y es con justa razón".

¿Quién es Renier Izquierdo?

El exnovio de Melissa es un modelo cubano de 27 años, quien, tras su participación en el Poder del amor, se fue a vivir a Ecuador. Allí se enamoró de la bailarina Antonella Moscoso con quien tiene un hijo que lleva su nombre. Renier mide 1,86, es un apasionado por el deporte y se ha desempeñado como presentador de farándula.