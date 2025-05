Así reaccionó ‘Peluche’ al enterarse que Norma Nivia fue eliminada de ‘LCDLF’

Las votaciones del 4 de mayo en La casa de los famosos Colombia dejaron un nuevo eliminado. Se trató de Norma Nivia, quien obtuvo un porcentaje de 12.42, siendo el más bajo de todo el grupo de nominados: ‘El Flaco’ Solórzano (19.30), Andrés Altafulla (16.03), Yina Calderón (12.86) y ‘La Jesuu’ (12.51).

La salida de la actriz bogotana generó reacciones inmediatas dentro y fuera del reality show. ‘Peluche’, por ejemplo, no pudo ocultar los sentimientos que le generó percatarse de que su expareja quedó fuera de competencia y no la volverá a ver por un periodo de tiempo indeterminado.

Reacción de ‘Peluche’ al enterarse de la eliminación de Norma Nivia

Al ver que ‘La Jesuu’ fue la última del grupo de nominados en regresar a La casa de los famosos, Mateo Varela se mostró bastante afectado por la situación y rompió en llanto frente a las cámaras.

Tras unos minutos de desahogo, Mateo Varela fue consolado por algunos de sus compañeros, quienes le recordaron que la relación no estaba en su mejor momento y, quizá, un respiro sería necesario para ambos.

¿Por qué terminaron ‘Peluche’ y Norma Nivia?

Una semana antes de su eliminación, la también modelo protagonizó un momento que despertó bastante polémica entre los seguidores del programa. Todo ocurrió durante la presentación de Pasabordo, cuyos integrantes llegaron para amenizar la fiesta de aquel sábado.

Sin embargo, un cruce de miradas entre Gabo (vocalista de la agrupación) y Norma Nivia causó una fuerte incomodidad en ‘Peluche’, quien aseguró sentirse irrespetado por parte de su pareja. Razón por la que tomó la decisión de poner punto final al noviazgo.

“Si así funciona el show de él... bacano por las solteras, ¿pero por qué con la que le acaban de decir que tiene pareja? Y yo como un pendejo ahí detrás mirándolos y todo el mundo viéndome a mí. Me sentí estúpido en ese momento (...) Tú sabes que él te estaba coqueteando y respondiste igual. Eso tumba todo lo bonito que he construido contigo porque se sintió bastante feo, para que sepas ¡A mí me respetas!”, expresó Mateo Varela en su momento, a lo que Gabo se pronunció y le dejó una ‘pulla’ por lo que consideró como “falta de seguridad”.