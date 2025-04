Gabo, de Pasabordo, respondió a escena de celos que ‘Peluche’ le hizo a Norma Nivia

Una de las relaciones amorosas que nació en La casa de los famosos Colombia 2 parece haber llegado a su final. Norma Nivia y Mateo Varela, conocido como ’Peluche‘, atraviesan por un momento turbulento tras la presentación de la agrupación Pasabordo en el programa.

De acuerdo con lo expuesto por Varela, bastante incómodo y disgustado quedó con los supuestos coqueteos que presenció entre la actriz y Gabo, uno de los integrantes del dúo musical.

“Si así funciona el show de él... bacano por las solteras, ¿pero por qué con la que le acaban de decir que tiene pareja? Y yo como un pendejo ahí detrás mirándolos y todo el mundo viéndome a mí. Me sentí estúpido en ese momento (...) Tú sabes que él te estaba coqueteando y respondiste igual. Eso tumba todo lo bonito que he construido contigo porque se sintió bastante feo, para que sepas ¡A mí me respetas!”, expresó ‘Peluche’ a Norma Nivia, quien negó haber coqueteado con el cantante paisa.

Así respondió Gabo, de Pasabordo, a la polémica con ‘Peluche’ y Norma Nivia

Teniendo en cuenta las reacciones que generó este tenso momento entre los televidentes, el cantante se pronunció a través de un video que compartió en las redes sociales del grupo.

En compañía de Jhonatan, el otro integrante de Pasabordo, Gabo se defendió y aseguró que a ‘Peluche’ le hace falta seguridad en sí mismo.

“Nosotros llegamos a la casa estudio y cantamos varias canciones, y nosotros somos parceros de varias personas allá. Sin embargo, realmente yo admiro a Norma”, expresó inicialmente.

“Nunca pensé en mi vida que Mateo fuese a hacer ese escándalo. Al man le falta seguridad porque nosotros no hicimos nada, nosotros somos coquetos, tiernos cuando cantamos, siempre somos entregados al público”, aseguró el vocalista de Pasabordo en su pronunciamiento.

Gabo tampoco pasó por alto los comentarios que Norma Nivia hizo de él durante su discusión con ‘Peluche’, pues la actriz aseguró que el cantante parecía “hermano de Cantinflas”.

“Por aquí aclarando los rumores de ‘La casa de los famosos’. Nos están diciendo héroes Nacionales y además me trataron como el hermano de Cantinflas”, concluyó en su posteo.