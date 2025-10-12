Biógrafo del asesino Ed Gein acusa de mentiroso a Ryan Murphy, creador de Monstruo

La expectativa que había en torno a la tercera temporada de 'Monstruos’, de Netflix era enorme. La apuesta tuvo en sus dos etapas anteriores los relatos de tres asesinos, que fueron aclamados por la crítica audiovisual. Primero fue Jeffrey Dahmer y luego, la historia de Lyle y Erik Menéndez.

Sin embargo, no ha habido consenso en torno a ‘Monstruo, la historia de Ed Gein’, conocido como el asesino de Plainfield o Wisconsin. La crítica ha estado dividida y ahora es el biógrafo del criminal, que inspiró otras creaciones como ‘Psicosis’, ‘Masacre en Texas’ y Buffalo Bill, de ‘El silencio de los inocentes’, el que se pronunció asegurando que la apuesta distorsiona lo ocurrido en la realidad.

También mencionó que Gein, según lo que él investigó y las autoridades determinaron en la época, no fue un asesino en serie.

Fue en una entrevista con The New York Post, que Schechter, de 77 años y autor de 'Deviant: The Shocking True Story of Ed Gein, the Original Psycho’, considerado el texto más completo a cerca del ladrón de tumbas y asesino de Plainfield, que expresó su molestia.

“Desde que escuché que Murphy planeaba hacer de Ed Gein el tema de su tercera temporada, me he sentido agraviado y resentido”, comenzó diciendo.

“Me preocupaba que Ryan y su cocreador fueran a copiar mi libro bajo el pretexto de que todo era de dominio público”, que luego aseguró que en efecto, usaron aspectos o pasajes de su teto sin permiso, pero también que la serie en su conjunto es una mentira que no se relaciona con lo ocurrido.

¿Por qué ‘Monstruo, la historia de Ed Gein’ es un invento según biógrafo del asesino?

“Se aleja muchísimo de la realidad del caso… Gran parte es pura invención”, dijo indicando que su preocupación es que quien vea la serie crea que eso fue lo que ocurrió. “Ahora me molesta sobre todo que todos los que vean el programa crean que están viendo la verdadera historia de Ed Gein”.

Al detallar en qué aspecto la serie cuenta mentiras acerca de lo ocurrido dijo que la relación con su madre no fue como lo plantea la propuesta de Netflix “es simplemente inventada”.

También aseguró que Gein no practicaba asfixia auto erótica como se ve en el primer episodio. “No hay ninguna prueba de que Ed disfrutara alguna vez de esa actividad”.

Sobre la supuesta novia del asesino ,Adeline Watkins dijo que aspectos como que ella iba a la casa de él y tenían una gran cercanía son invento. “Nunca existió tal romance… Estoy bastante convencido de que su relación no fue más allá de que posiblemente la invitó a patinar”, dijo recordando que cuando él fue arrestado, ella simplemente “aprovechó la atención mediática después del descubrimiento de los crímenes para presentarse como su novia”, pero luego se retractó y dijo no haber ido nunca a la casa.

Schechter recordó que el asesinó mató dos mujeres, pero en ningún momento fue etiquetado como asesino en serie.

“El término asesino en serie se usa para describir a sádicos sexuales como Ted Bundy o John Wayne Gacy, que obtenían placer erótico torturando y asesinando… Gein no se proponía eso. Mató a dos mujeres, pero lo hizo rápidamente. Su interés estaba en desenterrar cuerpos para diseccionarlos. No era un asesino en serie en el sentido estricto”.

¿Demandará biógrafo de Ed Gein a Netflix?

Sobre si emprenderá acciones legales contra Murphy o Netflix mencionó que es un asunto que ha tratado con sus abogados, pero aún no está seguro de llevarlo a cabo.

“Quizás aún haya suficiente material como para justificar alguna acción”, dijo expresando que está esperando el dictamen de sus asesores. “Si los abogados consideran que gran parte fue inventada y no se basó en mi libro, simplemente lo dejaré pasar”.

Aquí más noticias en el entretenimiento que son tendencia